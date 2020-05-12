【疫市營商】鴻福堂夥香港寬頻展開5年合作　規畫及管理資訊科技系統

▲ 鴻福堂集團與香港寬頻集團展開長期合作，合作期長達5年， 合約價值超過2,000萬元。（資料圖片）

鴻福堂集團與香港寬頻集團展開長期合作，合作期長達5年， 合約價值超過2,000萬元。香港寬頻將成為鴻福堂於香港的主要電訊及科技方案供應商，以及負責規劃及管理鴻福堂的整個資訊科技系統；而鴻福堂則以產品禮券支付部分的電訊科技服務費用。

【海洋公園救亡】海洋公園面臨倒閉 可參考外國水族館救亡方法？

鴻福堂與香港寬頻的資源互換及策略性合作如下，由香港寬頻成為鴻福堂於香港的主要電訊及科技方案供應商，以及負責規劃及管理鴻福堂的整個資訊科技系統；而鴻福堂則以產品禮券支付部分的電訊科技服務費用。該些產品禮券為香港寬頻的客戶群帶來飲食優惠，並於於鴻福堂全港超過110間分店使用。

為充分利用香港寬頻於資訊科技及數碼轉型的專業優勢，鴻福堂委托香港寬頻管理其資訊科技運作，為未來五年的整體資訊科技轉型策略作檢討、規劃、管理及執行。鴻福堂把資訊科技外判給香港寬頻，為鴻福堂帶來即時得益，包括提升成本效益及增加可使用的資訊科技人力資源。

【新冠肺炎】 疫情改變消費模式 感應式支付大流行

香港寬頻亦將按鴻福堂的業務需要、營運要求及預算，規劃資訊科技轉型的路線圖，涵蓋範圍廣泛，包括對整體銷售網絡內的銷售點系統、存貨管理、電子支付平台及實時數據處理等進行保養、故障排除、升級和互連。相關的規劃有助鴻福堂加快數碼轉型及為其未來的業務增長作好準備。

【疫市營商】鴻福堂日賣2千枝抗疫飲品 聯HKTVmall谷人流

【疫市營商】零售寒冬大洗牌 鴻福堂：革新的最佳時機

責任編輯：葉泳珊