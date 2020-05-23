  • 25°C
香港時間 : 2020523日 (六) 13:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【健康煮義】白飯令體質變差？（附食譜）

名人薈萃 13:01 2020/05/23

分享：

雖說白米是全球超過一半人口的主食，但追溯歷史，有指白米於大約一個半世紀前才開始流行，原因是現代化技術，能夠徹底磨走原本粗糙的米粒表皮，令稻米變成雪白透亮，煮熟後吃來口感軟綿。可是我們這一代自戒奶以來便當主食的白米，卻暗暗令我們的體質愈變愈差，對癌症病人來說白米更是吃不得！

相關文章：【健康煮義】菠蘿能止咳？（附食譜）

根據哈佛大學醫學院的數字，每150克（約1碗）白飯的GL值高達43（1至10為低；11至19為中等；20或以上屬高）。250毫升可樂的GL值是16、250毫升橙汁的GL值是12、150克糙米的GL值是16。高GL值的食物可令血糖在短時間內迅速飈高，容易增加體重之餘，更會大大增加患上二型糖尿病的風險。以白米飯為主食的中國和韓國，有9%的人患病，日本更高達11%，發病率比高脂飲食的美國人還高。

相關文章：【健康煮義】養顏護髮的秘密（內附食譜）

近年愈來愈多醫學研究指出GL值與癌症的關係，高GL值食物令血糖飈高的同時，胰島素分泌也必然增加，而血液中高濃度的胰島素卻成為癌細胞的美味「食物」，幫助它們繁殖。以韓國婦女為對象的研究指出，每天吃白飯的話，患乳腺癌的機會增加達19%，美國另一研究亦指糖尿病患者比普通人更易患上大腸癌（高30%）、乳腺癌（高20%）和胰腺癌（高82%）。

相關文章：【健康煮義】自製果醬 少甜多益（附食譜）

所以平日應減少吃高GL、低營養的白飯，其他高GL值的食物還有薯仔（33）、提子乾（28）、快熟麥片（30）等，癌症病人更應盡量避免，並可以豆類和其他穀物類代替。

藜麥雜蔬熱沙律（2人分量）

食譜材料：藜麥150克、有機番茄2個、有機甜椒1個、有機啡磨菇250克、法邊豆125克、紫洋蔥1個、油1湯匙

調味：黑椒、羅勒和海鹽適量，橄欖油1湯匙、黑醋半湯匙

食譜步驟：

‧藜麥清洗乾淨，浸半小時，用不粘平底鍋加1.5倍水，小火煮約15鐘至收乾水份即可，或用電飯煲亦可

‧煮藜麥期間預備其他材料。所有材料洗淨，甜椒、法邊豆和洋蔥切粒；磨菇洗淨切片；番茄去籽切粒；香草切碎

‧洋蔥用半湯匙油細火炒約3至5分鐘至軟身，加入法邊豆多炒3分鐘，盛起備用

‧加半湯匙油細火炒磨菇至收乾水份即可

‧所有材料混合，加入調味料和香草拌勻即成

食譜貼士：

‧150克藜麥的GL值只是13，遠比白飯要低

‧香草和蔬菜都可隨喜好自由配搭
 

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！ 

撰文 : Polly

哈佛大學 糖尿病 大腸癌 食譜 癌症

上一篇文章

【過數轉錢必睇】PayMe存漏洞？　兩招防「截糊」

下一篇文章

【油價回升】油價重返30大關　重回正常水平仍待1年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】憂「國安法」 移民顧問：移民台灣查詢起碼急升10倍
【港版國安法】憂「國安法」 移民顧問：移民台灣查詢起碼急升10倍
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資
【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資
【海外移民】移民生活不似預期　港夫婦稱不後悔︰早走遲走　點都會走
【海外移民】移民生活不似預期　港夫婦稱不後悔︰早走遲走　點都會走
港版國安法掀新移民潮？　各國投資移民一覽
港版國安法掀新移民潮？　各國投資移民一覽
【移民海外】港人移民各國實錄　移民門檻條件一覽（持續更新）
【移民海外】港人移民各國實錄　移民門檻條件一覽（持續更新）