【健康煮義】白飯令體質變差？（附食譜）

雖說白米是全球超過一半人口的主食，但追溯歷史，有指白米於大約一個半世紀前才開始流行，原因是現代化技術，能夠徹底磨走原本粗糙的米粒表皮，令稻米變成雪白透亮，煮熟後吃來口感軟綿。可是我們這一代自戒奶以來便當主食的白米，卻暗暗令我們的體質愈變愈差，對癌症病人來說白米更是吃不得！

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根據哈佛大學醫學院的數字，每150克（約1碗）白飯的GL值高達43（1至10為低；11至19為中等；20或以上屬高）。250毫升可樂的GL值是16、250毫升橙汁的GL值是12、150克糙米的GL值是16。高GL值的食物可令血糖在短時間內迅速飈高，容易增加體重之餘，更會大大增加患上二型糖尿病的風險。以白米飯為主食的中國和韓國，有9%的人患病，日本更高達11%，發病率比高脂飲食的美國人還高。

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近年愈來愈多醫學研究指出GL值與癌症的關係，高GL值食物令血糖飈高的同時，胰島素分泌也必然增加，而血液中高濃度的胰島素卻成為癌細胞的美味「食物」，幫助它們繁殖。以韓國婦女為對象的研究指出，每天吃白飯的話，患乳腺癌的機會增加達19%，美國另一研究亦指糖尿病患者比普通人更易患上大腸癌（高30%）、乳腺癌（高20%）和胰腺癌（高82%）。

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所以平日應減少吃高GL、低營養的白飯，其他高GL值的食物還有薯仔（33）、提子乾（28）、快熟麥片（30）等，癌症病人更應盡量避免，並可以豆類和其他穀物類代替。

藜麥雜蔬熱沙律（2人分量） 食譜材料：藜麥150克、有機番茄2個、有機甜椒1個、有機啡磨菇250克、法邊豆125克、紫洋蔥1個、油1湯匙 調味：黑椒、羅勒和海鹽適量，橄欖油1湯匙、黑醋半湯匙 食譜步驟： ‧藜麥清洗乾淨，浸半小時，用不粘平底鍋加1.5倍水，小火煮約15鐘至收乾水份即可，或用電飯煲亦可 ‧煮藜麥期間預備其他材料。所有材料洗淨，甜椒、法邊豆和洋蔥切粒；磨菇洗淨切片；番茄去籽切粒；香草切碎 ‧洋蔥用半湯匙油細火炒約3至5分鐘至軟身，加入法邊豆多炒3分鐘，盛起備用 ‧加半湯匙油細火炒磨菇至收乾水份即可 ‧所有材料混合，加入調味料和香草拌勻即成 食譜貼士： ‧150克藜麥的GL值只是13，遠比白飯要低 ‧香草和蔬菜都可隨喜好自由配搭



本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義

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