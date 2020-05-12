【港股分析】又一隻高位配股　今日成交多過阿里巴巴

多隻中資股近月升至高位後，出現配股潮，今日又多一隻，華潤燃氣（01193）以折讓價配股，股價今日（12日）最多曾跌7.6%，低見40.6元，收報41元，跌6.7%。全日成交額達44.5億元，比阿里巴巴（09988）等重磅股更高，僅次於明日公布季績的騰訊控股（00700）。

公司公告指，會以先舊後新方式配售9,000萬股，佔擴大後股本3.89%，每股作價40.81元，較昨日（11日）收市價43.95元折讓7.1%，集資淨額約36.7億元，集團指，資金擬用於在內地收購更多下游城市燃氣分銷業務，及補充一般營運開支。

交易完成後，華潤集團（燃氣）於公司持股量將由63.3%，攤薄至60.84%，並設有90天禁售承諾。

早前世茂房地產（00813）、中生製藥（01177）及京信通信（02342）等股份，均曾以折讓價配股，其後均企穩配售價之上，可見只要公司有一定實力，就算出現配股這類不利消息，股價波動也只屬短暫性。華潤燃氣今年以來僅微跌4%，表現跑贏大市，如能50天綫約40.5元水平，前景仍然樂觀。

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