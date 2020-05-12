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利豐私有化已獲股東批准　周五（15日）為最後交易日

金融經濟 23:11 2020/05/12

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利豐就私有化進行表決。

利豐 （00494） 周二（12日）就私有化進行表決，利豐晚上發公告指，以大比例通過私有化決議案，逾97%贊成，預期待計劃生效後，股份於5月27日下午4時正起撤銷於聯交所的上市地位。最後交易日為5月15日（周五）下午4時。

對於私有化，小股東看法不一。有股東於利豐今早的法院會議及特別股東大會上，直斥私有化作價過低，損失重大，表明不會支持私有法。

而持有集團股份的利豐發展（中國）前董事、會計師公會前會長趙麗娟則支持私有化，指自己雖然有虧損，但投資有起有跌，作價越高固然越好。但在現時經濟環境下，相信集團不會草率作出決定。

趙麗娟同意私有化決定，相信集團已深思熟慮。

不過亦有股東不同意私有化，認為作價太低。主席馮國綸向小股東解釋，集團曾經風光一時，其在外貿從事40多年亦未曾見過行業面臨如此困局。新冠肺炎爆發，疫情蔓延至集團的主要市場歐美地區，許多訂單遭取消。

行政總裁馮裕鈞亦稱，美國疫情尚未受控前就決定重新開放，非常危險，而利豐有70%生意來自美國，風險非常之大。

相關文章︰【利豐私有化】獨立財務顧問︰私有化出價較2年平均市盈率溢價64%

【利豐私有化】利豐私有化涉現金72億 馮氏家族：絕不加價

利豐就私有化進行表決。

香港股票 私有化 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 會計師公會 利豐（00494）

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