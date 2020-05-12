【騰訊股價】業績前北水狠沽 騰訊股價有暗湧？

騰訊 （00700） 業績前股價急升，本周一股價收報435元創兩年高位。騰訊展現強勢，並走出疫情的陰霾，不過北水連狠沽騰訊，或令騰訊再上攀時添壓。

騰訊近日升勢未止，不過踏入5月份，北水調頭轉沽騰訊。5月份港股通長假後重啟，北水持續沽售騰訊，5月份首4個港股通交易日，到今日才有小規模1.5億元北水回流，惟累計5月份，仍錄得淨流出近50億元北水。

5月北水轉沽騰訊 累計流出50億

今年以來，北水持續流入騰訊，由1月至4月，累計淨流入約323億元。騰訊今年股價亦走強，今年以來升16%跑贏大市，由5月起北水轉沽騰訊，反映北水先行沽售騰訊獲利。

5月份以來近50億元的北水淨流出，是相當大的規模，按月計，是2018年8月以來最大的單月淨流出。北水大規模轉沽騰訊，令市場關注會否為騰訊股價添壓。事實上，在上次北水大規模沽售騰訊時，正時騰訊股價低迷時。

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2018年北水連沽5個月 騰訊股價重創

於2018年4月至8月份，北水罕有地連沽騰訊5月個月，期間累計淨流出339億元。當時騰訊於2018年1月29日創出476.6元，惟其後打擊騰訊的壞消息陸續有來。繼有南非大股東Naspers首次減持套現逾700億元，再有內地嚴打手遊行業，以及中美貿易戰升溫，令科技股重挫。騰訊當時股價於6月份的400元水平持續下滑，直跌至10月底，於250元水平才見底。數據反映北水先行撤離騰訊後，騰訊股價其後添壓力。

到現時，5月份再現北水狠沽騰訊，或短期令股價添壓。不過，騰訊放榜後股價走向仍要看能否交出有亮點的業績。券商普遍預期騰訊手遊收入增長可加快至逾40%，料手遊、社交廣告成業績增長驅動力。綜合券商預測數據，市場預期騰訊上季收入按年增長18%至1,010.6億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）純利同樣增長18%至247.4億元。

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責任編輯：錢家鋒

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