【樓市分析】代理疑爭客打架　拳拳到肉揭樓市怪象 

永泰地產（00369）旗下屯門新盤「OMA by the Sea」，上周公布首張價單後，贏得市場注意。設於觀塘友邦大樓的售樓處，自然成為各地產代理必爭之地，他們都長駐於此，如臨大敵，務求做到生意。及至近日，有地產代理疑爭客不成，與行家打架。

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資深代理坦言：「同行打架很幼稚，損人不利己，但經常發生，簡單來說，無客買樓，自然無收入，心情已經很差。多數夜晚先打架，理由很簡單，工作一整天，企到攰，等到燥，但都食白果，但有行家總愛說三道四，又或撩事鬥非，忍不住便發嬲，繼而出手。」

代理續說：「若到過售樓處，你或看到一班代理搶客，他們多數包圍個客，但其實志不在做成生意，只為嚇走行家個客，抱住『我無，人都無』的心態。始終入行門檻低，同行良莠不齊。其實，賣樓是求財，不是求氣，不應這麼幼稚。」

簡單來說，代理當眾打架，最主要原因是：搵食艱難，客源不足。同時，這或反映地產商與代理行有協議，對前線代理有要求，並設下銷售目標，令他們壓力大增。值得留意的是，近期樓市隱現見底迹象，二手蝕讓大減，換來的是，高價成交不斷。加上，大行突然轉軚唱好樓市，多個新盤推售在即，若樓市真的好景，代理又怎可能因爭生意，而大打出手？

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事實上，與旺市時相比，目前成交量不算多，但樓價卻屢現高價成交，自然讓人覺得樓市復甦。地產代理人員協會主席何潔芝說，佣金要半年或之後才收到，加上過去九個月成交大跌，就算近期樓市看似復甦，也無補於事，故建議港府補助。

據地監局資料顯示，截至今年4月底，持牌代理人數按月減少，只錄39,136人，惟據土地註冊處公布，各種樓宇買賣合約只錄4,866份，換言之，多名代理上月並無開單。

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