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疫情令人嫌錢髒？　Mastercard：首季全球感應式交易增逾4成

金融經濟 16:12 2020/05/12

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Mastercard 指，首季全球感應式支付交易量增逾4成。

新冠肺炎疫情大流行，令全球經濟、資本市場震盪，消費者支付方式也有改變。Mastercard（美：MA）指，首季全球感應式交易量增長逾4成，認為疫情令絕大部分消費者基於衛生和安全憂慮，在採購必需品時轉用感應式支付卡付款。

Mastercard同時公布調查結果，指出近8成受訪消費者有使用感應式支付，亞太區更有逾9成消費者使用拍卡支付。有關調查以網上訪問形式在全球19個國家訪問17,000名消費者，包括歐美、澳洲和新加坡的消費者，但不包括香港和流行利用手機支付的中國內地。

Mastercard表示，調查結果反映出在2月和3月期間，感應式支付幾乎在全球所有地區常見於購買大量日常用品的雜貨店和藥房中錄得大幅增長，雜貨店和藥房的全球一拍即付交易量比非感應式交易量增長兩倍，而亞太地區的增長更高達2.5倍。

逾半亞太區受訪者轉用具感應功能的支付卡

Mastercard最新調查顯示，全球46%受訪者表示已將具備感應式功能的卡種轉換成最常用的支付卡，亞太區比例更達51%； 8成受訪者認同感應式支付更衛生；約75%受訪者指即使疫症結束，仍會繼續使用。

Mastercard表示，4月起宣布致力於全球超過50個國家倡議調高感應式支付交易限額，讓消費者、商戶及小型企業能在2019冠狀病毒的疫情危機下安全地付款、收款以及維持正常運作。

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編輯：麥德銘

電子支付 萬事達卡（Mastercard，美：MA） 新冠肺炎疫情
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