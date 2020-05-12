  • 29°C
香港時間 : 2020512日 (二) 17:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中概回歸】京東今年累升3成跑贏阿里　全靠這秘密武器

股樓投資 16:28 2020/05/12

分享：

京東（美：JD）據報最快本月在香港第二上市，或成為阿里巴巴（09988，美：BABA）之後第二家「回歸」的中概股。事實上，京東今年來在美股市場的表現亦出色，截至周一晚（11日）合共累升32%，和最大對手阿里巴巴累跌3%比較可謂大幅跑贏。另兩隻大型中概股，今年累升16%的網易（美：NTES）、及累跌21%的百度（美：BIDU），表現亦不及京東。

相關文章：【中概回歸】傳京東本月25日在港招股　集資額高達...

京東踏入今年即使遇上疫症爆發，反保持強勢，主要得益於公司去年業績全面復甦。京東過往數年業績陷入疲態，持續錄得虧損，2018年年度活躍用戶數更在上市後首次出現下滑，但京東去年開始季度業績接連超出預期，去年年度淨收入按年增長25%至5769億元（人民幣，下同），純利錄得121.8億元，Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年增長兩倍至107億元。業績復甦的關鍵，就是來自網購業務之外，集團同時打造的物流業務。

按來源劃分，京東收入主要來自商品銷售（包括家電、電子消費、綜合百貨）、服務收入（包括平台佣金、廣告、物流）。據公司披露，物流及其他服務收入按年增長9成，成為京東增長最快的業務板塊。

事實上，過去京東物流因為重資產投資，成為京東業績的「負累」。劉強東去年曾經發內部信指，京東物流在2018年虧損超過28億，連續虧損12年。不過，劉強東在去年第二季度時表示，京東物流接近盈虧平衡。

而京東以自營電商及物流的商業模式，打造競爭優勢，尤其在新冠肺炎疫情下，其自建倉儲令其在上市電商公司中更具防禦性。同時，京東物流目前外部訂單已超過4成，市場憧憬京東物流未來盈利能力再改善，及進一步帶動集團收入增長。目前物流及其他服務收入佔京東總收入約4成。

再加上疫症加快網購普及，除京東來港第二上市，亦傳出京東亦會分拆物流業務於境外上市，成為京東股價向上的動力。

 

 

 

撰文 : 投資組

百度（美：BIDU） 網易（美：NTES） 京東（美：JD） 阿里巴巴－SW（09988） 經濟

上一篇文章

【樓市分析】代理疑爭客打架　拳拳到肉揭樓市怪象

下一篇文章

【新冠肺炎】印尼設立白米提款機 助國民解決燃眉之急
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「樓市長勝將軍」美聯布少明買樓多年未輸過　向大家推介呢個心水屋苑
「樓市長勝將軍」美聯布少明買樓多年未輸過　向大家推介呢個心水屋苑
【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！
【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！
【青姐話】政策憧憬 回春可期
【青姐話】政策憧憬 回春可期
【樓市分析】講錢傷感情　情侶夾錢買樓點自保
【樓市分析】講錢傷感情　情侶夾錢買樓點自保
【重啟武漢】社區再爆發？　武漢再現社區感染個案
【重啟武漢】社區再爆發？　武漢再現社區感染個案
【外賣仔傳奇】因為愛呀！情侶檔「博殺」兩年買樓「上車」
【外賣仔傳奇】因為愛呀！情侶檔「博殺」兩年買樓「上車」