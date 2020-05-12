【中概回歸】京東今年累升3成跑贏阿里　全靠這秘密武器

京東（美：JD）據報最快本月在香港第二上市，或成為阿里巴巴（09988，美：BABA）之後第二家「回歸」的中概股。事實上，京東今年來在美股市場的表現亦出色，截至周一晚（11日）合共累升32%，和最大對手阿里巴巴累跌3%比較可謂大幅跑贏。另兩隻大型中概股，今年累升16%的網易（美：NTES）、及累跌21%的百度（美：BIDU），表現亦不及京東。

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京東踏入今年即使遇上疫症爆發，反保持強勢，主要得益於公司去年業績全面復甦。京東過往數年業績陷入疲態，持續錄得虧損，2018年年度活躍用戶數更在上市後首次出現下滑，但京東去年開始季度業績接連超出預期，去年年度淨收入按年增長25%至5769億元（人民幣，下同），純利錄得121.8億元，Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年增長兩倍至107億元。業績復甦的關鍵，就是來自網購業務之外，集團同時打造的物流業務。

按來源劃分，京東收入主要來自商品銷售（包括家電、電子消費、綜合百貨）、服務收入（包括平台佣金、廣告、物流）。據公司披露，物流及其他服務收入按年增長9成，成為京東增長最快的業務板塊。

事實上，過去京東物流因為重資產投資，成為京東業績的「負累」。劉強東去年曾經發內部信指，京東物流在2018年虧損超過28億，連續虧損12年。不過，劉強東在去年第二季度時表示，京東物流接近盈虧平衡。

而京東以自營電商及物流的商業模式，打造競爭優勢，尤其在新冠肺炎疫情下，其自建倉儲令其在上市電商公司中更具防禦性。同時，京東物流目前外部訂單已超過4成，市場憧憬京東物流未來盈利能力再改善，及進一步帶動集團收入增長。目前物流及其他服務收入佔京東總收入約4成。

再加上疫症加快網購普及，除京東來港第二上市，亦傳出京東亦會分拆物流業務於境外上市，成為京東股價向上的動力。