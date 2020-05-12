【新冠肺炎】印尼設立白米提款機 助國民解決燃眉之急

全球因疫情陷入經濟大衰退，各國人民都擔心生活無以為繼，而作爲一個稱職的政府，想辦法安定人心絕對是當務之急。印尼政府對人民的救助可謂相當直接。印尼政府最近在全國推出了白米提款機，確保有需要的國民可以直接得到糧食，保住三餐。

相關文章：【新冠肺炎】疫情重臨？ 路透社：武漢將推全市核酸檢測

這些白米提款機大部分集中在首都雅加達，爲了援助受武漢肺炎嚴重影響的國民而設立。白米自動櫃員機外表與提款機看起來相當近似，最大差異是他們只提供白米而不是現鈔，而白米ATM的儲存量也相當大，可以容納超過數十公斤的白米。

相關文章：【無為而治】瑞典的特別防疫政策 國民可照常出入酒吧、商場？

這部白米提款機的操作方式與提款機相當近似，市民可以使用提款卡提取白米。合資格領取白米的國民包括日薪工作者、失業人士、那些未擁有房產的及活在貧窮綫下的國民。相信印尼政府這份心意，對貧窮的國民相當重要。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！