  • 29°C
香港時間 : 2020512日 (二) 17:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【在家工作】遙距IT工作最重視溝通　需恆常了解團隊挑戰

科技 16:15 2020/05/12

分享：

遙距IT團隊工作，除了商討一般的工作項目，亦要多照顧員工面對的各種困難。

新冠肺炎疫情下，大部分公司都採取在家遙距工作模式，員工需要舉行會議，都必須透過數碼視像會議平台完成。雖然遙距工作已不是什麼新鮮事，但因為疫情而被逼遙距工作都是第一次，新加坡的招聘初創平台Glints香港及台灣區負責人吳俊坤表示，其實近年部分公司都已習慣使用遙距工作模式，特別是遙距控制IT人員工作。

吳俊坤指出，對比傳統的工作模式，遙距工作需要的溝通或更多，如果缺乏溝通，將會使整體工作效率下降。

要讓IT團隊成功遙距工作，每天必須訂立每日的任務目標，並每日與團隊成員檢討進度。

對各地IT人而言，使用各種溝通軟件如Slack、Zoom溝通，已是尋常事。吳強調，遙距IT團隊工作，除了商討一般的工作項目，亦要多照顧員工面對的各種困難。「除了工作項目，亦要關心員工的狀態與心情，這類溝通亦要恆常地做，建議每個月起碼做一次，多溝通，多交流，遙距工作才能順暢。」

新加坡的招聘初創Glints年頭打入台灣

亞洲科技人才市場近年蓬勃發展，來自新加坡的招聘初創Glints，去年就已獲得B輪融資680萬美元，今年1月亦登陸台灣，並加入AppWorks創業加速器。

來自新加坡的招聘初創Glints，去年就已獲得B輪融資680萬美元，今年1月亦登陸台灣，並加入AppWorks創業加速器。（新華社圖片）

資料顯示，Glints去年6月已成功打入香港及越南地區，B輪融資領投者就有MindWorks Ventures，是投資Lalamove和KKday的早期機構投資者。新加坡的招聘初創平台Glints香港及台灣區負責人吳俊坤表示，公司在2015年開始，主要幫助配對公司及科技人才。

我們主要做配對，講求職者的履歷轉成結構數據（structured data），只要數量夠多，就可以將兩邊配對，配對效率比以往的傳統方法高40%。

>>>【科技抗疫】亞馬遜推紫外綫殺菌機　清潔倉庫及超市店舖空間

>>>【Zoom應用】美國狗糧品牌夥動物福利機構　用Zoom網上領養狗隻服務

據了解，Glints採用可分析求職者的興趣、現正職位、技能和教育背景等等，將求職者與公司成功匹配。如此一來，讓經驗豐富的招聘人員利用Glints研發的系統為人才找到更合適的工作機會。成功配對後，Glints亦在台灣為遠距員工提供工作空間、處理本地稅收、保險和退休金等要求，讓台灣的員工安心為海外公司工作。通過科技技術協助，Glints通常只需28天就能完成招聘流程。

記者：李彥煒

相關文章

【新冠肺炎】IT人手短缺　企業如何應對網絡安全威脅
2020/03/31
【新冠肺炎】IT人手短缺　企業如何應對網絡安全威脅
【口罩供應】IT團隊開設銷售平台Fairbuy　最快4月中有逾萬盒推出
2020/03/30
【口罩供應】IT團隊開設銷售平台Fairbuy　最快4月中有逾萬盒推出
九龍建業升級IT架構　加強研地產創科迎PropTech
2020/05/05
九龍建業升級IT架構　加強研地產創科迎PropTech
【疫市招聘】本地IT職位大增 電商與遊戲設計IT人最搶手
今日
【疫市招聘】本地IT職位大增 電商與遊戲設計IT人最搶手
疫情 軟件 香港 台灣 Zoom 新冠肺炎疫情 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

Google資訊公開報告　揭示政府提出內容移除要求

下一篇文章

【疫市招聘】本地IT職位大增 電商與遊戲設計IT人最搶手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

周杰倫fb關注受虐兒童　網民用新emoji隔空回應
周杰倫fb關注受虐兒童　網民用新emoji隔空回應
【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？
【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？
【5G手機】小米Redmi K30 5G極速版登場　改用高通最新768G晶片
【5G手機】小米Redmi K30 5G極速版登場　改用高通最新768G晶片
蘋果頭戴式耳機或命名「AirPods Studio」　售2,705元
蘋果頭戴式耳機或命名「AirPods Studio」　售2,705元
加拿大研究小組揭發　微信涉監控國際用戶
加拿大研究小組揭發　微信涉監控國際用戶
傳任天堂與三星合作　研發Switch第二代處理器
傳任天堂與三星合作　研發Switch第二代處理器