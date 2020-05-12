【在家工作】遙距IT工作最重視溝通　需恆常了解團隊挑戰

▲ 遙距IT團隊工作，除了商討一般的工作項目，亦要多照顧員工面對的各種困難。

新冠肺炎疫情下，大部分公司都採取在家遙距工作模式，員工需要舉行會議，都必須透過數碼視像會議平台完成。雖然遙距工作已不是什麼新鮮事，但因為疫情而被逼遙距工作都是第一次，新加坡的招聘初創平台Glints香港及台灣區負責人吳俊坤表示，其實近年部分公司都已習慣使用遙距工作模式，特別是遙距控制IT人員工作。

吳俊坤指出，對比傳統的工作模式，遙距工作需要的溝通或更多，如果缺乏溝通，將會使整體工作效率下降。

要讓IT團隊成功遙距工作，每天必須訂立每日的任務目標，並每日與團隊成員檢討進度。

對各地IT人而言，使用各種溝通軟件如Slack、Zoom溝通，已是尋常事。吳強調，遙距IT團隊工作，除了商討一般的工作項目，亦要多照顧員工面對的各種困難。「除了工作項目，亦要關心員工的狀態與心情，這類溝通亦要恆常地做，建議每個月起碼做一次，多溝通，多交流，遙距工作才能順暢。」

新加坡的招聘初創Glints年頭打入台灣

亞洲科技人才市場近年蓬勃發展，來自新加坡的招聘初創Glints，去年就已獲得B輪融資680萬美元，今年1月亦登陸台灣，並加入AppWorks創業加速器。

▲ 來自新加坡的招聘初創Glints，去年就已獲得B輪融資680萬美元，今年1月亦登陸台灣，並加入AppWorks創業加速器。（新華社圖片）

資料顯示，Glints去年6月已成功打入香港及越南地區，B輪融資領投者就有MindWorks Ventures，是投資Lalamove和KKday的早期機構投資者。新加坡的招聘初創平台Glints香港及台灣區負責人吳俊坤表示，公司在2015年開始，主要幫助配對公司及科技人才。

我們主要做配對，講求職者的履歷轉成結構數據（structured data），只要數量夠多，就可以將兩邊配對，配對效率比以往的傳統方法高40%。

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據了解，Glints採用可分析求職者的興趣、現正職位、技能和教育背景等等，將求職者與公司成功匹配。如此一來，讓經驗豐富的招聘人員利用Glints研發的系統為人才找到更合適的工作機會。成功配對後，Glints亦在台灣為遠距員工提供工作空間、處理本地稅收、保險和退休金等要求，讓台灣的員工安心為海外公司工作。通過科技技術協助，Glints通常只需28天就能完成招聘流程。

記者：李彥煒