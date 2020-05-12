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【定期存款】恒生帶頭減息 3個月港元定存息減至1.5厘

金融經濟 16:23 2020/05/12

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恒生繼日前把大戶的兩厘息下架後，新近再減萬元戶的3月短存0.2厘，至僅得1.5厘。

恒生 （00011） 減港元定期存款息率，把3個月期年息調低0.2厘，新息率至1.5厘；自5月開局，該行已兩度向此短存開刀，早前已把主要針對大戶、即要求斥100萬元新錢、3個月港元定存享兩厘特惠息下架。原本只保留存戶以1萬元的合資格新資金結餘，開立3個月短存享1.7厘，但如今已減至1.5厘。專家認為，以一個月拆息兩連跌，昨天（5月11日）已跌穿0.8厘；今天（12日）更低見0.71厘，至兩年新低，銀行難免隨拆息偏軟而鬥減息。

而恒生的最新特惠息呈倒掛，即短息高於長息，7天港元定存息高達4.3厘，但要求指定理財戶，先把指定外幣至少兌換等值5萬港元等附帶條件，才享此特高息。至於3個月期新報1.5厘，較半年期的1.25厘，以及一年的0.95厘為高。

業界又指，即使當前個別lPO熱爆，但只是小型新股，如今天開始招股的生物科技新股開拓藥業 （新上市編號︰09939） ，半日已吸引近80億元孖展，暫超購42倍；不過，另一大收旺場新股、即本周五（15日）正式掛牌的沛嘉醫療 （新上市編號︰09996） ，本周四（14日）起凍資約2,600億元的資金開始回籠。再者，在美國上市的京東（美︰JD），市傳最快於5月25日赴港上市，但暫未有新進展，故港元暫仍處於水浸。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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