Google資訊公開報告　揭示政府提出內容移除要求

▲ Google自2009年起，紀錄世界各地政府機關、法院及企業持有人，向Google要求移除資訊或提供資訊的數據。

Google自2009年起，紀錄世界各地政府機關、法院及企業持有人，向Google要求移除資訊或提供資訊的數據。由於世界各地的法律都會影響該公司各項產品和服務所提供的內容，Google會仔細審查各項要求，判斷是否應移除相關內容，並每半年於《資訊公開報告》（Transparency Report）公開。目的在於讓大眾瞭解法律和政策如何影響互聯網使用者以及網絡的隱私權、安全性以及資訊傳播。

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根據最新Google的《資訊公開報告》披露，報告現時涵蓋145個國家或地區，而香港的司法及行政部門在2019年1月至6月，向Google提出14項移除內容要求，包括誹謗（5次）、詐欺（4次）、隱私權和安全性（2次）等，總共要求移除28個項目：網頁搜尋（17項）、YouTube（6項）、Blogger（3項）、其他（2項）。

▲ 報告現時涵蓋145個國家或地區，而香港的司法及行政部門在2019年1月至6月，向Google提出14項移除內容要求。（Google資訊公開報告截圖）

▲ 根據最新Google的《資訊公開報告》披露，香港的司法及行政部門在2019年1月至6月期間，向Google提出總共要求移除28個項目。（Google資訊公開報告截圖）

Google表示，政府要求移除內容的原因很多，例如內容涉嫌誹謗，或是因為內容疑似違反當地禁止仇恨言論或成人內容的法律。例如：他們曾接收各國政府要求就新冠肺炎（COVID-19）移除一些與疫情有關的假新聞影片和直播，防止影片繼續誤導。

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一般而言，如果收到政府通知有關非法的內容，Google將會全面審查，並視乎內容是否確實違反當地法律，或根據內容政策限制該內容繼續出現。若內容涉及鼓吹自殺或傷害他人、誤導訊息或假新聞等，Google都會按要求移除內容，但如果內容不涉及干犯一些明顯的罪行或暴力，而且當中某些要求不夠明確，例如要求中沒有指明網址，Google不確定政府機關希望移除哪些內容；則未必會遵照政府提出的要求。

責任編輯：施雯雯