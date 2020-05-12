【疫市招聘】本地IT職位大增　電商與遊戲設計IT人最搶手

▲ 疫情下企業普遍對E-commerce（電子商貿）及Gaming（遊戲開發）的IT專才需求大增，但整體薪金就與之前大致相同，出手不見比以往闊綽。

2020年在新型冠狀病毒肺炎疫情籠罩下，環球社會經濟持續動盪，企業要維持營運必須絞盡腦汁，大小企業均開始運用各種科技工具及平台協助，甚至將業務轉型至網上，而資訊科技IT人才的需求亦在近月持續大增。

鑑於近月疫情影響，不少公司開始使用科技救亡，疫情看似百害而無一利，但對IT人才市場卻有正面影響。新加坡的招聘初創平台Glints香港及台灣區負責人吳俊坤就表示，疫情下企業普遍對E-commerce（電子商貿）及Gaming（遊戲開發）的IT專才需求大增，但整體薪金就與之前大致相同，出手不見比以往闊綽。

疫情下本地IT人需求激增

吳俊坤透露，從今年1月開始，6至7成的Glints平台客戶都會想找E-commerce及Gaming的IT專才

目前幾乎每日都有客人查詢，希望尋找E-commerce及gaming相關的IT專才。

企業亦通常都希望先找有3至5年經驗的中層IT人，之後再找初級IT員工。「通常客戶會先聘請一個中級經驗IT人，之後再加碼聘請多3個，組成一個小型團隊，當然亦曾有客戶會聘請一個數十人的IT團隊，為開設研究中心做準備。」

▲ 新加坡的招聘初創平台Glints香港及台灣區負責人吳俊坤就表示，疫情下企業普遍對E-commerce（電子商貿）及Gaming（遊戲開發）的IT專才需求大增，但整體薪金就與之前大致相同，出手不見比以往闊綽。（受訪者提供圖片）

吳指出，因為企業開始將業務轉型至網上，而市民居家抗疫只能「打機」解悶，遊戲產業亦蓬勃發展。「特別是遊戲的開發人員，因為遊戲介面、設計、程式編寫等工作都需要專業人員去完成，職位需求亦在近月持續增多。」他補充，疫情前後本地IT人才的薪金水平都穩定，只是疫情下，不同公司都加開IT職位，對IT人才需求頓時大了許多。

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台灣中層IT人成本效益最高

觀乎東南亞的IT人才市場，本地IT人才一向較周邊地區如台灣少。吳俊坤指出，新加坡與香港人才市場最相似，如以成本而言，越南、台灣的IT人才成本都比香港低，而skill set更好過香港，印尼IT人才成本更加只是香港的3分1。「台灣的IT人力成本僅是香港的7至8成，而聘用中層IT人的成本效益就是最高。」

吳解釋，台灣與香港IT人起薪點其實分別不大。「台灣新入職的IT人月薪約為1.2萬至1.5萬元，香港則為1.8萬至2萬元，頂級的IT公司或能達到2.5萬元水平。」但要聘請年資較高的IT人時，就出現較大分歧。「4至5年經驗的香港IT人或要4萬元，但台灣則只需2萬元就可以，相比之下，聘用有經驗的台灣IT人成本效益非常高。」

記者：李彥煒