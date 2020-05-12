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【Fintech】Visa：83%受訪港人未能充分了解及掌握金融科技應用

金融經濟 15:48 2020/05/12

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Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，金融教育變得更加重要，推動金融教育是支付網絡、企業、商戶、政府以及消費者的共同責任。

Visa委託進行一項研究發現，68%受訪者認同金融科技企業的產品及服務有助他們更妥善管理其個人財務，亦有一半人認為隨科技發展加速，金融教育變得越來越重要，但許多人都認為自己對相關的知識及應用缺乏足夠的理解及教育，以致未能充分利用有關技術。

金融科技帶來的最大好處是速度及靈活性

研究顯示，每10名港人便有9名（93%）有使用金融科技應用程式來進行個人理財，當中22%的受訪者聲稱他們的使用時間達80%或以上，而使用比例最高的是25歲至34歲的專業人士（34%）。

受訪者認為，金融科技帶來的最大好處是速度及靈活性（35%），其次是為消費者提供成本較低或較划算的交易（19%），以及借助開放應用程式介面（API）推動的開放銀行，更便捷地獲取綜合財務數據（14%）。

只有29%受訪者每年重設密碼一次

調查又顯示，用戶在過去12個月未有積極採取多重安全措施去保障其個人資料私隱，只有39%的受訪者在輸入個人資料時檢查網址是否真確可靠，亦只有29%至少每年重設密碼一次。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，儘管金融科技的應用在香港日益普及，只有17%的港人相信自己對此有良好的了解及掌握，而49%受訪者相信，金融教育變得更加重要，推動金融教育是支付網絡、企業、商戶、政府以及消費者的共同責任，同時愈見受歡迎的金融科技公司亦佔重要角色，可幫助消費者更妥善管理個人財務。

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