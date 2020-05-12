▲ 南韓梨泰院夜店群組102人感染 尚有2千接觸者失聯

南韓新冠肺炎疫情再次升溫，首爾梨泰院夜店感染群組增至102人確診新冠肺炎。南韓當局指，尚有近2千名曾到訪梨泰院夜店的人未能尋回，政府正在動員尋找，並呼籲相關人士盡快接受病毒檢測。

當局指，與梨泰院夜店相關的確診病例已增至102宗，其中73宗為到訪過夜店的人士，其餘29宗則為與他們接觸的家人、朋友、同事等。

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韓聯社報道指，首爾市正對在4月24日至5月6日，到訪過梨泰院5間夜店的5,517人調查，至今有1,982人尚未能聯絡，亦有1,130人不接電話。政府正在動員一切力量，尋找所有接觸者作檢驗。

由於涉事的5間梨泰院夜店中，有部份是同性戀夜店，部份入場者留下假通訊資料，以免被他人知道是同志的身份，令當局追查增加困難。

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為了讓到訪過夜店的人士盡快接受檢測，以免釀成更嚴重的社區感染，首爾市長朴元淳指，擔心身份洩露，可匿名進行檢測，僅需向當局提供電話號碼以供聯絡。

他早前更警告，如有人曾於該段時間到訪夜店但不進行檢測，一經發現，當局將對其處以200萬南韓圜（約港幣1.2萬元）的罰款。

另外，首爾、大邱、仁川等10個地方地方政府，已對娛樂場所頒布「聚集禁令」，釜山市和慶尚北道亦將發布相關行政命令。

仁川市等地方政府更下令，有關人員必須接受病毒檢測，並不可與人接觸。

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責任編輯：林嘉莉