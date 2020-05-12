【宏觀中國】需求不振　豬肉價仲有得跌

中國4月居民消費價格指數（CPI）按年上升3.3%，按月下降0.9%，低過市場預期，主要因食品煙酒類價格回落，按月下跌2.1%，影響CPI下降約0.68個百分點。值得注意是，豬肉價格向來對物價起了決定作用，4月也不例外，期內的豬肉價按月下降7.6%，影響CPI回落約0.38個百分點。未來豬肉價格將繼續主導國內的物價走勢。

卓創數據顯示，4月國內生豬均價以下跌為主，主要因終端消費極度疲軟，下降幅度最大的省份為安徽省。展望5月，國內各主要生產區的生豬出欄量或有增無減，由於養殖場撐價力度較弱，豬價緩慢下滑的可能性仍大。有行業分析師亦指，生豬行業一向「追漲殺跌，愈跌愈殺」，形成惡性循環，「原本養殖戶大多是觀望狀態，後來看到價格持續下跌，開始選擇恐慌性出欄。」簡言之，原本一頭豬養到300斤才拎去劏，但養殖場眼見豬價下滑，可能只有200斤也會出欄。

不過，仍有券商持樂觀看法。太平洋證券指，生豬供應依然偏緊，隨着開工開學的範圍擴大，豬肉價在5月中下旬有望企穩反彈。

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