【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死

▲ 【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 或少報5300死

美國疫情持續，有不少州分步入解封。重災區紐約市死傷慘重，累計超過2萬人死。美國疾病預防及控制中心（CDC）最新報告指出，或有近5300死者未計算在內，他們可能死在家中，或者未被醫療機構診斷為新冠肺炎患者。

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報告指，在3月11日至5月2日期間，累計有18,879人確診感染新冠肺炎，其中13,831人經實驗室檢驗後確診，另外5,048人被介定為「疑似確診」。CDC相信，還有5,293人死亡，他們生前未確診，「可能直接或間接」死於新冠肺炎。

CDC補充，確診或疑似確診的人數，不包括未經檢測但懷疑死於新冠肺炎的人、假陰性人士、死於醫療機構外的人等；由於已實施社會隔離，以及公眾對疾病的恐懼，可能導致延誤求醫的情況。

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截至周二（12日）下午，紐約市累計確診人數為18.5萬，2萬多人死亡。美國衛生官員相信，某些人未接受檢測，確診人數和死亡人數料遠高於現況。

CDC最新報告是根據紐約市健康與精神衛生局（Department of Health and Mental Hygiene）收集的死亡數據而撰寫。

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科學家發現，新型冠狀病毒的攻擊範圍遠遠超過呼吸系統，或會攻擊人類的消化和神經系統，也可能導致中風和心臟問題。

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）引述中國早期數據稱，在患者首次出現病徵後，病毒在體內活躍時間持續2至8周。數據顯示，輕症患者康復時間的中位數約為2周，嚴重患者平均需時3至6周。

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負責編輯：韓羚