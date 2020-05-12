  • 29°C
香港時間 : 2020512日 (二) 17:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死

環球社會熱點 15:40 2020/05/12

分享：

【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 或少報5300死

美國疫情持續，有不少州分步入解封。重災區紐約市死傷慘重，累計超過2萬人死。美國疾病預防及控制中心（CDC）最新報告指出，或有近5300死者未計算在內，他們可能死在家中，或者未被醫療機構診斷為新冠肺炎患者。

【美國疫情】福西或聽證會警告 過早重開導致不必要死亡

報告指，在3月11日至5月2日期間，累計有18,879人確診感染新冠肺炎，其中13,831人經實驗室檢驗後確診，另外5,048人被介定為「疑似確診」。CDC相信，還有5,293人死亡，他們生前未確診，「可能直接或間接」死於新冠肺炎。

CDC補充，確診或疑似確診的人數，不包括未經檢測但懷疑死於新冠肺炎的人、假陰性人士、死於醫療機構外的人等；由於已實施社會隔離，以及公眾對疾病的恐懼，可能導致延誤求醫的情況。

麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫

【美國疫情】Tesla工廠違令復工 馬斯：要拉就拉我

截至周二（12日）下午，紐約市累計確診人數為18.5萬，2萬多人死亡。美國衛生官員相信，某些人未接受檢測，確診人數和死亡人數料遠高於現況。

CDC最新報告是根據紐約市健康與精神衛生局（Department of Health and Mental Hygiene）收集的死亡數據而撰寫。

【美國疫情】白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通

【新冠肺炎】研究：72小時後拆包裹 減低感染風險

科學家發現，新型冠狀病毒的攻擊範圍遠遠超過呼吸系統，或會攻擊人類的消化和神經系統，也可能導致中風和心臟問題。

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）引述中國早期數據稱，在患者首次出現病徵後，病毒在體內活躍時間持續2至8周。數據顯示，輕症患者康復時間的中位數約為2周，嚴重患者平均需時3至6周。

泰國疫情重挫旅遊 倡加碼徵旅遊稅救旅遊 每人72元

【日本疫情】日媒：多地或提前解禁 不包東京、大阪

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

負責編輯：韓羚

相關文章

【新冠肺炎】拆包裹應等72小時 研究指減低感染風險
今日
【新冠肺炎】拆包裹應等72小時 研究指減低感染風險
泰國倡徵旅遊稅 加碼至每人72元
今日
泰國倡徵旅遊稅 加碼至每人72元
【美國疫情】福西今赴國會作證 或警告過早重開導致不必要死亡
今日
【美國疫情】福西今赴國會作證 或警告過早重開導致不必要死亡
麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫
今日
麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫
【美國疫情】Tesla工廠違令復工 馬斯：要拉就拉我
今日
【美國疫情】Tesla工廠違令復工 馬斯：要拉就拉我
疫情 傳染病 醫療機構 紐約 美國 冠狀病毒 世界衞生組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

南韓梨泰院夜店群組102人感染 尚有2千接觸者失聯

下一篇文章

【新冠肺炎】拆包裹應等72小時 研究指減低感染風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情分佈圖】超過8萬死 紐約市料少報5000人死
【美國疫情分佈圖】超過8萬死 紐約市料少報5000人死
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間16:00）