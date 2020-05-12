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任天堂Switch產量料受限至夏季 全年銷量難超1900萬

金融經濟 15:23 2020/05/12

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新冠肺炎疫情影響供應鏈，令Switch供應受限。

新冠肺炎疫情下，外出娛樂減少，加上《集合啦！動物森友會》等熱門遊戲發行，令任天堂遊戲機Switch長期「賣斷市」。外媒引述消息人士指，由於馬來西亞及菲律賓的封關封城政策，任天堂無法採購一些必要零件，令Switch產量受阻，預計今年銷量將不多於1900萬部。

Switch於上一財政年度銷量為2100萬部。報道稱，任天堂社長古川俊太郎在財務會議上表示，預計疫情對產能的影響將會在夏季結束。雖然Switch愈來愈受歡迎，未來產能恢復仍取決於疫情的發展，如果情況沒有改善，有機會推遲一些新遊戲與服務的發布。

另外，微軟（美︰MSFT）及索尼（美︰SNE）料將於今年下半年推出新一代主機，下半年3家遊戲主機大廠將會就零件供應展開爭奪。有日本分析員認為，Switch的庫存料在夏季會恢復，但假若任天堂無法在購物旺季生產足夠的主機，年底時仍然有缺貨的可能。

相關文章︰【Switch機】csl推5G優惠服務計劃　送Switch機兼≪集合啦！動物森友會≫

Switch疫情下大賣　任天堂要求供應商擴大Switch產能

 

編輯︰侯景成

 

馬來西亞 菲律賓 疫情 任天堂 Switch 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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