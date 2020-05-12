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【中美貿易戰】美銀：美國大選前料不會推大型措施制裁中國

金融經濟 15:12 2020/05/12

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美銀相信，中國首季難以達到首階段貿易協議規定的配額，但預期美國會留待大選後，才要求中國作出交待。

中美緊張關係再次升溫，美銀證券認為，環球經濟情況及中美貿易糾紛是今年兩大焦點，而新冠肺炎疫情只是兩國摩擦的新議題，相信美國大選前，美國都不會對中國推出大型制裁措施，但大選過後，不排除兩國會愈走愈遠。

美銀指，貿易戰及科技戰總是在市場向好時升溫，在逆境時降溫，而美國大選將是一個分水嶺，預期大選愈近，貿易緊張關係會趨降。

控制科技核心是中美經濟及軍事優勢的關鍵

相對於貿易戰，科技戰的潛在破壞性更大，因關稅增加了交易成本，禁止買賣部分產品更不利科技發展，其次，科技戰成為中美兩大戰的競爭核心，因控制科技核心是兩國經濟及軍事優勢的關鍵。

美銀認為，兩國關係只會持續惡化，理論上新型冠狀肺炎病毒會將中美兩國聯繫，但實際上疫情卻觸發兩國爆發激烈言論，而除疫情外，兩國在中南海、台灣及香港等議題上亦出現爭議。

美國總統特朗普指，沒有興趣重啟中美貿易談判。美銀相信，中國首季難以達到首階段貿易協議規定的配額，但預期美國會留待大選後，才要求中國作出交待。

相關文章：【中美貿易戰協議】特朗普︰沒有興趣重啟中美貿易談判

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