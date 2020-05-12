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【中概股回歸】網易獲華納音樂版權直接授權　挑戰騰訊音樂領域地位？

金融經濟 14:58 2020/05/12

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網易雲音樂vs騰訊音樂。

即將回歸港股的內地第二大遊戲公司網易（美：NTES）宣布與世界三大唱片公司之一的華納版權（WCM）達成戰略合作，網易雲音樂將取得華納旗下音樂作品詞曲版權的授權。值得注意，網易雲音樂平台已有這些音樂，但為騰訊音樂（美：TME）轉授權，此次合作將繞過騰訊 （00700） 直接與華納簽訂合作協議。網易將挑戰騰訊在音樂版權一家獨大的市場格局？

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騰訊在音樂版權方面擁有絕對優勢，不僅將全球三大唱片公司環球、索尼、華納的版權納入麾下，且覆蓋韓國三大娛樂公司SM、YG、JPY，以及日本Being Group等。

相關文章：騰訊音樂首季少賺一成　股價盤後跌5%

網易加快彌補在音樂版權的短板，今年3月底宣布與滾石唱片達成戰略合作，獲得公司獨家的所有音樂版權，且已轉授權予騰訊音樂。此外，網易雲音樂早前亦贏得阿里巴巴 （09988） 7億美元融資。

網易雲音樂被賦予厚望　培育原創音樂人開直播

網易創始人、董事會主席兼首席執行官丁磊在2019年提出網易4大戰略部署：遊戲、電商、教育、音樂。

相關文章：【中概股回歸】網易創辦人丁磊 為何「沉迷」養豬？

網易雲音樂被予以厚望，推出音樂人扶持計劃，培養獨立音樂人，在營運策略上採取「音樂+社交」，會員付費、直播、首賣演出門票等。截至目前，該平台擁有8億名用戶，原創音樂人超過16萬。

網易2019年財報披露，網易雲音樂收入增速加快，帶動第4季創新及其他業務錄得收入37.2億元，按年增18%。該業務實現全年收入115億元人民幣（下同），按年增長12%，收入佔比達接近20%。

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編輯：陳華

香港股票 騰訊控股（00700） 丁磊 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 騰訊音樂（美：TME） 網易（美：NTES） 阿里巴巴 騰訊 音樂

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