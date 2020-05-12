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【海洋公園救亡】海洋公園面臨倒閉　可參考外國水族館救亡方法？

商業 15:05 2020/05/12

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疫情影響下，各國的主題公園、動物園和水族館，亦面對停業情況，他們如何解困？海洋公園能否借鏡脫困？（資料圖片）

海洋公園因新冠肺炎疫情停業逾3個月，港府擬撥款54億元救亡，否則海洋公園將於6月底面臨倒閉危機。疫情影響下，其實各國的主題公園、動物園和水族館，亦面對停業情況，他們如何解困？海洋公園能否借鏡脫困？

【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉

迪士尼樂園收入減　靠影視娛樂幫補
迪士尼上周公布今年1月至3月的業績，受累新冠肺炎疫情，多地的主題樂園被迫關閉，主題樂園業務的收入減少10%，營業利潤按年大減58%至6.39億美元。不過，留家隔離的娛樂需求大增，去年收購21世紀霍士（21st Century Fox）旗下資產，收入按年增21%。串流服務Disney+訂戶亦急增。

溫哥華水族館　獲足球隊賣口罩籌款
溫哥華水族館(Vancouver Aquarium)，因疫情已於3月17日起暫停營業，該水族館預計每月虧損330萬加幣（約1822萬港元），若沒有資助可能要永久關閉。最後得到溫哥華白帽（Whitecaps）足球隊賣口罩籌款，所有收益都捐獻給溫哥華水族館，一星期已獲得約62萬加幣（約342萬港元）。

政府擬向海洋公園撥款106.4億　發展生態旅遊項目

水族館動物園拍片上網　發展網上參觀服務
日本橫濱八景島水族館於2月底暫時閉館，不過，園方3月中讓企鵝在無人館內四處游走，並在twitter分享企鵝散步的影片，吸引不少網民觀看。美國聖地亞哥動物園更網上直播熊貓、北極熊等動物的日常生活，趁機發展「網上參觀」服務。

海洋公園遊客減　轉攻高端消費客

責任編輯：朱悅瀅

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