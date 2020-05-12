【科技抗疫】疫情加快企業善用科技　軟件主導未來？

新型冠狀病毒疫情持續在全球肆虐，雖然香港疫情稍穩，許多企業也漸漸讓員工返回辦公室工作，但面對未來的種種可能，香港企業並未掉以輕心，對於能持續讓業務能正常運作的技術解決方案的需求仍然迫切。如何利用科技使得遙距辦公可以更容易更快速地得以實現，同時兼具安全與效率，仍然是大家最關心的議題。

科技解燃眉之急

在近幾個月，一些企業已經利用軟件解決方案和應用程式來應對了近來不可預測的情況，確保業務延續性。

毫無疑問，雲端運算科技在這段時期起了重要作用。 公共雲、私有雲和混合雲服務確保了企業可以持續存取重要資料及應用程式。



同時，由硬件為主轉移到軟件定義的基礎架構代表IT人員不再需要親身到數據中心去處理核心營運的工作，而是能透過遙距辦公或少數人員就能辦妥工作。因此，公司仍能繼續延續核心業務。



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真正具流動性的勞動力

虛擬桌面基礎架構（VDI）和桌面即服務（DaaS）是證明科技如何協助企業維持業務的完美例子。 VDI是基於雲端的桌面，通常位於本地數據中心，由企業內部IT人員進行操作和維護。

而DaaS是一種完全外判的虛擬桌面服務。 它既不需依賴也不佔用任何內部硬件，亦能夠提供與VDI相近的靈活性、安全性和存取範圍，但運作完全由第三方廠商處理，並且託管於他們的雲端上。

如今，VDI和DaaS已經成為智能企業的所需，保持其業務靈活性和延續性，而且在環境相對穩定的時期更能為數碼企業帶來效益:

效率：所有故障檢修和系統升級都只需在同一系統內進行。由於佔用的頻寬較少，亦能幫助企業減少電力消耗、節約能源。

靈活性：用戶可以從任何設備和地方存取他們的工作站和公司數據。

安全性：使用單一服務器令數據更安全、更容易進行保護和升級。 VDI和DaaS還可以限制特定用戶的存取權，因此任何攻擊都可以被迅速隔離，從而確保網絡安全。

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軟件主導的未來

由於VDI和DaaS是基於雲端技術的解決方案，企業最快可以少於一小時為團隊、客戶或合作夥伴建立虛擬工作空間。受到出行限制的工作人員僅需透過其家中的網頁瀏覽器，就可以安全可靠地存取任何應用程式及資訊，無需下載或升級軟件。



對於智能企業來說，這些解決方案已可立刻見成效。而對於其他香港企業來說，越早採用所需的科技，讓員工保持流動性和生產力，令業務和經濟在困難時期保持靈活性和增長，就越能鞏固香港在全球經濟中的重要地位，迎難而上。