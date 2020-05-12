泰國疫情重挫旅遊 倡加碼徵旅遊稅救旅遊 每人72元

▲ 泰國疫情重挫旅遊 官員倡加碼徵旅遊稅救旅遊

泰國經濟依賴旅遊業，但在新冠肺炎疫情下，旅遊業重挫。泰國去年底放棄向遊客徵收100泰銖（約24港元）的旅遊稅，如今再研究向外國旅客徵收每人300泰銖（約72港元）。稅收將用於發展泰國旅遊業，並為旅客購買新冠肺炎疫情保險，料第4季開徵。

泰國旅遊部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）建議，旅客不論經陸路、海路或乘坐飛機到訪泰國，都會被徵旅遊稅。

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旅遊稅是泰國20年國家戰略計劃的一部分，計劃要求政府部門維持經常性收入和穩定國民經濟。稅收將為旅遊基金一部分，用於重建和發展旅遊供應鏈、為旅客提供安全保障。

皮帕指，去年已有徵收旅遊稅的計劃，但因疫情而暫緩。惟泰媒報道，泰國原定去年底向旅客徵收每人100泰銖的旅遊稅，但因去年泰銖升勢強勁，已衝擊旅遊業，政府迫不得而叫停計劃。

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皮帕稱，疫情已經嚴重影響民眾對旅遊的信心，旅遊基金將撥出預算予不同政府部門，照顧被疫情影響的旅客。他補充，已邀請宣大學（Naresuan University）研究合理的稅額，料不會超過每人300泰銖；皮帕個人主張，向每人徵100至200泰銖。

泰國去年旅遊人次為3980萬，創歷史新高。當局預計，今年約有1400萬至1600萬人次，為近14年以來最低。

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記者：鄧燕君