【美國疫情】福西或聽證會警告 過早重開導致不必要死亡

▲ 《紐約時報》報道,華府首席傳染病專家福西會於國會聽證會上警告,如美國各州過早重開會招致不必要的死亡。

美國的新冠肺炎疫情持續,但美國多州已逐步放寬限制措施,希望復工復產以重振經濟。華府首席傳染病專家福西因接觸白宮確診者而要隔離,但周二(12日)會以視像會議形式出席美國國會聽證。《紐約時報》報道,福西會於聽證會上警告,如美國各州過早重開會招致不必要的死亡。

美國副總統彭斯(Mike Pence)的新聞秘書米勒(Katie Miller)上周宣布確診後,福西(Anthony Fauci)證實自己曾與白宮確診者接觸,雖然新冠病毒檢測結果呈陰性,但也要接受14日的隔離。

福西周一(11日)晚發電郵給《紐約時報》記者斯托伯格(Sheryl Gay Stolberg)透露,周二以視像會議形式出席參議院聽證會時,將提出如各州不遵循白宮重啟經濟計劃指引中的各項準則,就過早重開,全國各地會有疫情再次爆發的風險。

福西更於電郵内指出:

這不但會導致不必要的痛苦和死亡,也會使我們要回過頭來重新尋求恢復正常生活。

(This will not only result in needless suffering and death, but would actually set us back on our quest to return to normal.)

白宮的重啟經濟計劃分爲3個階段,為各州官員考慮重新開放經濟提供指引。白宮建議各州於2周内的檢測確診數字呈明顯下降趨勢,以及加強對患者密切聯繫人士的追蹤。但有部分州為恢復經濟,在未達白宮指引準則的情況下重開,令人憂慮第二波疫情爆發。

記者:鄭錦玲