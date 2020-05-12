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【美國疫情】福西今赴國會作證 或警告過早重開導致不必要死亡

環球社會熱點 14:28 2020/05/12

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《紐約時報》報道，華府首席傳染病專家福西會於國會聽證會上警告，如美國各州過早重開會招致不必要的死亡。

美國的新冠肺炎疫情持續，但美國多州已逐步放寬限制措施，希望復工復產以重振經濟。華府首席傳染病專家福西因接觸白宮確診者而要隔離，但周二（12日）會以視像會議形式出席美國國會聽證。《紐約時報》報道，福西會於聽證會上警告，如美國各州過早重開會招致不必要的死亡。

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美國副總統彭斯（Mike Pence）的新聞秘書米勒（Katie Miller）上周宣布確診後，福西（Anthony Fauci）證實自己曾與白宮確診者接觸，雖然新冠病毒檢測結果呈陰性，但也要接受14日的隔離。

福西周一（11日）晚發電郵給《紐約時報》記者斯托伯格（Sheryl Gay Stolberg）透露，周二以視像會議形式出席參議院聽證會時，將提出如各州不遵循白宮重啟經濟計劃指引中的各項準則，就過早重開，全國各地會有疫情再次爆發的風險。

福西更於電郵内指出：

這不但會導致不必要的痛苦和死亡，也會使我們要回過頭來重新尋求恢復正常生活。

（This will not only result in needless suffering and death， but would actually set us back on our quest to return to normal.）

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白宮的重啟經濟計劃分爲3個階段，為各州官員考慮重新開放經濟提供指引。白宮建議各州於2周内的檢測確診數字呈明顯下降趨勢，以及加強對患者密切聯繫人士的追蹤。但有部分州為恢復經濟，在未達白宮指引準則的情況下重開，令人憂慮第二波疫情爆發。

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記者：鄭錦玲

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