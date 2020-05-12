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美味棧開價2萬　聘《集合啦！動物森友會》遊戲專員

商業 14:12 2020/05/12

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美味棧日前在社交平台Facebook宣布，表示「筍工要人呀！」，開價2萬港元起聘請「美味盞動森遊戲專員」。(任天堂資料圖片)

任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（下稱動森）繼續熱爆全球，話題持續發酵，更造就了不少就業機會。本地食品公司美味棧近日在網上公開招聘，聘請「美味盞動森遊戲專員」，讓動森玩家為品牌興建一個專屬島嶼。

>>>【居家抗疫】《動物森友會》角色社長狸克　估計財富超越環球首富！

>>>涉違反社群守則　Facebook誤以為動森玩家交換「大麻」

美味棧日前在社交平台Facebook宣布，表示「筍工要人呀！」，開價2萬港元起聘請「美味盞動森遊戲專員」。該篇Facebook內容提到，「美味盞動森遊戲專員」需在31日內為該品牌建立專屬島嶼。該企亦強調，不會限制員工的設計靈感，沒有指定風格要求，但會與獲選者共同研究島嶼設計。

（美味棧Facebook圖片）

美味盞指出，「美味盞動森遊戲專員」的應徵者要有原創性、創新及創意、在色彩運用、構圖設計及佈局、玩動森上有一定經驗，需有100小時或以上的動森遊戲時數。

值得一提的是，「美味盞動森遊戲專員」可以在家工作，只需要每星期報告三次就可以，第一星期就能夠括免。而且遊戲機更毋需自備，會由公司提供。

美味盞提醒，招聘會隨時截止，因此對職位有興趣的讀者可將個人資料、簡介及《動森》作品以電郵方式寄給美味盞，電郵主題必須標明「應徵美味棧遊戲專員」。

>>>《集合啦！動物森友會》出貨量達1341萬　帶動手機版遊戲下載量

責任編輯：曾曉汶

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