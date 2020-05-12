【新冠肺炎】 疫情改變消費模式　感應式支付大流行

▲ Mastercard調查指出，全球46%受訪者表示已將具備感應式功能的卡種轉換成最常用的支付卡，而亞太區更有51%的受訪者表示已作出更換。（Mastercard​​​​​​​提供圖片）

新冠肺炎疫情下，市民設法於各方面減少接觸，有調查亦顯示，疫情明顯地改變了人們現時及今後的消費模式，令消費者更常在日常消費中轉用感應式支付。

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Mastercard以網上訪問形式在全球19個國家訪問了1.7萬名消費者，以了解消費者在支付模式上的改變。調查結果顯示， 每10位受訪者便有近8位表示他們使用感應式支付，尤其亞太區在應用感應式支付方面領先全球，大部分消費者相信此支付方式較衛生和安全。另外，全球74% 受訪者和亞太區75%受訪者亦表示，即使在疫症大流行結束後，他們也將繼續使用感應式支付。

Mastercard亞太區產品及創新部門行政副總裁Sandeep Malhotra表示，調查反映新冠狀病毒疫情明顯地改變了人們現時及今後的消費模式，特別是亞太區的支付生態更傾向於感應式支付。同時，調查指出每4人中便有3人打算在疫症大流行後繼續使用一拍即付的支付工具，這有力地證明，消費者已意識到這種更安全、更衛生、結賬速度更快，以及對社會更負責任的付款方式。

Mastercard感應式交易量 首季增逾40%

事實上，Mastercard在今年首個季度的全球感應式交易量錄得超過40%增幅，當中超過80%的感應式交易額低於25美元。隨着消費者的行為和支付偏好不斷變化，於2月至3月期間，Mastercard觀察到在雜貨店和藥房的全球一拍即付交易量比非感應式交易量增長了兩倍，而亞太地區的增長更高達2.5倍。

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責任編輯：蘇穎琪

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