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【限聚令放寬】院綫靠「經典重溫」吸客　橙天嘉禾：月中放映張國榮電影

商業 14:10 2020/05/12

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橙天嘉禾香港區業務主管鄧小慧表示，院綫重開後票房回到未關門前的數目。（資料圖片）

限聚令放寬電影院得已重啟，院綫紛紛推出不同消費優惠，以及放映特色電影吸客。橙天嘉禾香港區業務主管鄧小慧表示，院綫重開後票房回到疫情時未關門前的情況。惟近期受歐美等海外國家疫情未穩影響，缺乏大製作的片源，她形容「只能見步行步，捱過疫情」。

【限聚令放寬】電影院銷售回升　百老匯：疫情一度重挫8成生意額

海外多部荷里活級大製作，包括一系列英雄電影，預計在6月下旬上映。她認為本港電影市場的票房，會在同期回穩。不過，現時亦新上映多部文藝電影，以及重溫經典電影吸引一眾戲迷。她解釋，上周推出的重溫《危險人物》，一場吸引逾130觀眾。

【限聚令放寬】MCL全線買1送1　最平只需22.5元

鄧指出，經典重溫類電影反應良好，即將推出張國榮的經典重溫系列。由本月15日至17日，分別放映《鎗王》、《金枝玉葉2》，以及1996年上映的修復版《色情男女》。《色情男女》一片甚少在電影院重播，加上修復後再上映，她認為可以吸引不少戲迷。另外，她亦打算重新放映部份荷里活的英雄電影吸客。

【限聚令放寬】戲院售票情況慘淡　僅賣出零星座位如「包場」

院綫開業趨謹慎　IMAX銀幕未有新計劃
IMAX China表示，目前未有其他具體新計劃，只於去年下半年有與香港的K11 Art House和英皇在iSquare的影院有新合作。故疫情爆發後，暫未有新計劃。

【限聚令】電影院5月8日重開　Movie Town看戲有優惠

記者：馬意文

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