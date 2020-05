▲ 麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫

美國疫情持續,美國前總統奧巴馬早前大肆炮轟特朗普政府抗疫失敗,惹特朗普反駁。參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)指,奧巴馬「應該閉上他的嘴巴」(should have kept his mouth shut),指奧巴馬不應該批評繼任政府的工作。

特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力

奧巴馬發炮:特朗普抗疫「絕對亂來」

美國傳媒引述消息證實,奧巴馬上周五(8日)在「奧巴馬校友會」(Obama Alumni Association)3,000名成員會議上,批評特朗普政府抗疫是場「絕對混亂的災難」(absolute chaotic disaster)。

麥康奈爾周一回應指,大家都知道奧巴馬不滿意現任政府的決策,這是可以理解,但他帶領過華府8年,現時卻炮轟華府是有點不恰當。

特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招

日媒:多地或提前解禁 不包東京、大阪

麥康奈爾又認為,前美國總統布殊所建立的「不批評繼任者的傳統」是個好的傳統。

一名特朗普支持者早前在Twitter發文指,奧巴馬是史上首位反對繼任者的美國前總統,特朗普其後轉貼發文,並附文指:「他被捉住了,奧巴馬門!」(He got caught, OBAMAGATE!)

美國Tesla工廠違令復工 馬斯:要拉就拉我

白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通

責任編輯:楊心悅

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品