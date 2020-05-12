▲ 麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫

美國疫情持續，美國前總統奧巴馬早前大肆炮轟特朗普政府抗疫失敗，惹特朗普反駁。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）指，奧巴馬「應該閉上他的嘴巴」（should have kept his mouth shut），指奧巴馬不應該批評繼任政府的工作。

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奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」

美國傳媒引述消息證實，奧巴馬上周五（8日）在「奧巴馬校友會」（Obama Alumni Association）3,000名成員會議上，批評特朗普政府抗疫是場「絕對混亂的災難」（absolute chaotic disaster）。

麥康奈爾周一回應指，大家都知道奧巴馬不滿意現任政府的決策，這是可以理解，但他帶領過華府8年，現時卻炮轟華府是有點不恰當。

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麥康奈爾又認為，前美國總統布殊所建立的「不批評繼任者的傳統」是個好的傳統。

一名特朗普支持者早前在Twitter發文指，奧巴馬是史上首位反對繼任者的美國前總統，特朗普其後轉貼發文，並附文指：「他被捉住了，奧巴馬門！」（He got caught, OBAMAGATE!）

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責任編輯：楊心悅

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