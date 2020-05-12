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芬蘭美女内閣背後 盛載著男女平權的夢想？

環球政經 15:16 2020/05/12

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看見芬蘭的内閣成員，大家第一時間留意到的很可能是他們的美貌，而現年34歲的Sanna Marin 更被譽爲女神級總理，談論度十分高。不過，除了她的美貌之外，Sanna Marin還為芬蘭帶來什麽啓示和改變呢？

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翻查資料，以Sanna Marin爲首的現任芬蘭内閣共有19人，當中12人為女性，以及7位男性，在以男性為主導的政壇實在少見，也反映了芬蘭的女權開始抬頭。Sanna Marin的執政理念與她的内閣架構相當吻合，數月前她提出男士應同樣享有有薪育嬰假，可見她非常注重平等待遇，不應受性別所限。

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芬蘭聯合政府由五個黨組成，各黨都由女性領導，其中四人不到35歲，而且19名內閣官員中有12名為女性。芬蘭聯合政府將性別平等視為優先要務，這也完美在芬蘭的政府架構體現出來，這群美女内閣背後，還盛載著芬蘭的新一代思維，追求性別平等的理想。

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撰文 : 歐高榮

芬蘭 育嬰假

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