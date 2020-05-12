【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平不是打工皇帝　騰訊美團小米最高薪有多誇張？

▲ 騰訊總裁劉熾平去年薪酬再勝長和「打工皇帝」霍建寧，但集團內只能排第三。

上市公司陸續公布2019年年報，各名「打工皇帝」去年薪酬也浮現人前，香港去年經濟受政治風波拖累，有打工皇帝總薪酬大減逾3成。傳統香港大孖沙麾下不易過，香港上市的中資科網巨企去年維持理想增長， 打工皇帝人工也水漲船高，騰訊 （00700） 總裁劉熾平去年總薪酬折合達3.87億港元，更勝年賺2.29億元長和 （00001） 聯席董事總經理霍建寧，但在集團內薪酬只排行第三。

劉熾平現年46歲，在北京出生、香港長大和讀書，可算港人在內地科網、投資界闖出名堂的代表者。

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打工皇帝真身年賺近10億 劉熾平持股以百億計

騰訊去年Non-IFRS純利增長22%，手遊收入逐季提升，作為馬化騰外騰訊唯一執行董事，劉熾平總薪酬按年增12%至3.54億元人民幣，薪津部分增21%至3,420萬元人民幣，與集團盈利增幅同步。

佔薪酬最多的股份支付報酬，劉熾平去年多收12%至3.19億元人民幣。

劉熾平雖然年薪更勝香港打工皇帝，但在集團內只排第三，騰訊年報顯示，公司最高薪酬5位員工中，有兩人薪酬更勝劉熾平。

騰訊最高薪員工2019年總薪酬達9.65億港元，較2018年騰訊最高薪員工多收54%，遠遠跑贏騰訊盈利和劉熾平薪酬增長。

排名第2位的騰訊員工，去年總報酬就達8.69億港元，按年多出6成。

劉熾平雖然薪酬不及兩名最高薪員工，騰訊年報顯示，劉熾平持有0.55%或5,269萬股騰訊權益，以騰訊最新股價約430元，價值逾226億港元。

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美團最高薪破億 小米周受資薪酬未明

其他中資科網股方面，阿里巴巴 （09988） 年結為3月底，業績、年報尚未揭曉。美團點評 （03690） 情況較特別，集團3名執董都是聯合創始人，當中去年最高薪酬的是高級副總裁王慧文。

王慧文雖為3名創始人中持股最少，並於今年底淡出日常管理，但過去兩年薪酬都在3名執董最高，去年折合總薪酬約1.63億港元，按年多4%，當中以股份支付部分佔1.58億港元。

美團點評公布2019年最高薪酬員工中，王慧文以外，最高薪的去年多賺約25%至1.5億港元。

小米 （01810） 方面，高級副總裁、國際部總裁周受資位列5大最高薪酬員工，但小米未有交代周受資薪酬明細，只指出5大高薪員工去年薪酬都介乎3000萬至1億港元。

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記者：麥德銘