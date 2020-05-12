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Tesla加州工廠疑違規復工　 馬斯克：拉我就好

環球政經 14:25 2020/05/12

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受新冠肺炎疫情影響，Tesla位於加州費利蒙的工廠自3月23日起停產，但由於無法與阿拉米達縣政府達成共識，雙方一度引發執。行政總裁馬斯克（Elon Musk）周一（11日）在Twitter發文，盡管美國加州阿拉米達縣仍未解除限制，旗下位於加州阿拉米達縣（Alameda）費利蒙（Fremont）的工廠在當地政府未解除封鎖下，即日起復工，更指「如果有任何人因而被捕，我要求只逮捕我。」

相關文章：【美股戰報】美股連升三日後調整 Tesla復工受阻下跌

據美國科技媒體The Verge報道，在未與阿拉米達縣政府達成共識下，Tesla位於加州費利蒙的工廠上周末已重新開始制造汽車，其中兩名員工表示，工廠已經召回了部分工人，且已生產約200輛Model Y和Model 3。

早前，阿拉米達縣衛生部門發聲明指，他們正在等待Tesla提交一份工廠重新開業的計劃，在該計劃獲得批准之前，工廠只能維持最低限度的經營。美國財長努欽則指，加州應該在疫情期間優先考慮採取措施，以幫助Tesla快速且安全地復產。馬斯克上周六（9日）曾稱要起訴州政府，並宣稱要把工廠搬到內華達或得克薩斯州。

 

Twitter 美國 馬斯克

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