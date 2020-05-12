【電動車】充電模式將增加　無綫充電或將面世

▲ 寶馬近日透露，一旦電池成本降低，車廠就有更大空間調整電動車的售價。

雖然電動車已是日漸普及，但充電設施無論是軟件或硬件都未能跟上步伐。事實上，不同企業都紛紛研發不同類型的充電設施，為電動車車主帶來便利。

美企Lightning System近日推出名為Lightning Mobile的應急充電方案，可以流動為電動車急救充電。Lightning Mobile是一個內置192kWh液冷儲電裝置的巨型快充系統，可提供快速充電功能，為電動車提供應急電量。該企業指，目前將視商用車隊或公路救援公司為這方案的目標客戶。

倘電池成本降 利電動車市佔率

美國史丹福大學（Stanford University）亦有工程師團隊成功研發新技術，可以無綫充電形式為電動車、機械人甚至無人機在移動時充電。團隊指出，即使電動車以每小時112公里的速度行駛，其技術仍可為電動車提供充電效果。

充電器安裝承辦商當綠葉 默默推動電動車市場

對車廠而言，電動車無疑是近年汽車業內的新機遇。目前，影響電動車銷量的主因包括充電設備、電動車的續航力以及售價。寶馬近日透露，電池及其原料的價格對電動車的定價佔有重大影響。

寶馬引述市場分析商Benchmark Mineral Intelligence調查指出，在電動車的製造成本當中，電池價格佔50%或以上；而製造電池的成本中，有8成來自於貴金屬。車廠若不參與開採、製造或回收，根本難以降低成本。一旦電池成本降低，車廠就有更大空間調整電動車的售價，從而擴大電動車市佔率。

記者：楊匡然