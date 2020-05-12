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【疫情異象】波蘭總統大選錄得零投票率

環球政經 16:26 2020/05/12

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新冠肺炎肆虐，波蘭逾1.6萬人確診，逾800人不治。原定上周日（10日）總統大選並未因此取消，卻因投票所關閉，投票率破天荒錄得零紀錄。即使民意調查顯示，高達四分之三的民眾認為大選應延期，由於波蘭政府和反對派無法達成合乎憲法且安全的解決方案，令這場大選未能延期或取消。

根據波蘭憲法，政府必須宣布國家災難狀態，才能合法的延後大選，但右翼執政黨法律正義黨拒絕執行。該黨解釋，新冠肺炎疫情尚未到達如此嚴重的地步，而且若宣布國家災難狀態，目前正在波蘭進行的多國合作計畫將告終，波蘭將被索償難以承擔的巨額款項。

分析指，反對派長期呼籲大選延後，認為在疫情期間採取的各項限制措施，使舉行一場自由、公平且安全的選舉，根本是不可能的事；另一方面，法律正義黨卻希望選舉盡快舉行，以確保盟友、現任總統杜達（Andrzej Duda）能順利連任。民調顯示，杜達支持度領先，而且能在第一輪投票就獲得過半數的選票，相信輕易順利連任，但如果等到疫情對經濟衝擊的效果顯現後，支持度可能會下降。

兩派僵持不下，投票日「尷尬地」如期舉行，左派議員托馬斯特雷拉（Tomasz Trela）無奈形容這是「沒有選舉的選舉日」，又向記者表示投票所被關閉，代表有人取消了選舉，「但是不知道是誰做的，或是根據甚麼來做的。」

在混亂的政治局面下，法律正義黨上周終於宣布這次的大選被視為無效。波蘭選舉委員會也說，國會議長將要14天內宣布新的選舉日，並在作出宣布的60天之內舉行。

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