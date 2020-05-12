充電器安裝承辦商當綠葉　默默推動電動車市場

▲ 創捷充電設備顧問創辦人鄭宗豪預料，隨着各車廠的電動車款百花齊放，充電器的選擇亦陸續增加。

電動車在全球發展迅速，本地的電動車車主亦逐漸增加。除了使用公眾的電動車充電器外，不少車主都傾向在私人車位安裝充電器，隨時為愛車充電。「創捷充電設備顧問」（下稱創捷）自2014年起為私人客戶安裝充電器，也是車廠Tesla推薦的充電器安裝承辦商之一。其創辦人鄭宗豪表示，隨着不同車廠推出電動車款，公司去年月均定單增至20至30宗。

由數千元至10萬 難劃一收費

創捷早在上世紀90年代成立，只是一間工程公司，直至2014年，當Tesla在香港推出電動車，創捷就開始提供充電器安裝服務。「電動車充電器並非家電，除了基本安裝外，亦要處理用電的公平性、拉綫及外觀等問題。當時有不少工程承辦商都有興趣涉足此業務，卻不是想做就做到。時至今日，本地僅有兩間充電器安裝承辦商獲Tesla推薦。」他續指，當時車廠會為車主推薦充電器安裝承辦商，其後改為轉介安裝定單。

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鄭宗豪坦言，受不同因素影響，安裝充電器並沒有劃一收費，由數千元至10萬元不等。他舉例指，如客戶的車位與供電位置距離甚遠，即需要較長或複雜的電綫接駁，增加工程費用和成本。安裝完成後，客戶亦可選擇是否購買保養服務。「每次安裝充電器的盈利僅是定單的15%，而保養服務更是零盈利，收費僅足夠應付服務成本。」他認為，公司屬行業的開荒牛，而此行業仍處起步階段。除了受政府政策之外，各個車廠推出電動車款的步伐，亦影響行業發展。

近兩年生意升 車主宜重保養

回顧最初，鄭宗豪稱公司在充電器安裝業務上投資了不少人力物力，而生意數量並不多，直至近兩年，生意才陸續增加。他透露，在2015至2018年的月均定單僅得10至20宗，而去年月均定單則增至20至30宗。「當不同車廠都推出電動車款，消費者的選擇增加，即為我們的業務帶來正面影響。」此外，他認為政府的資助計劃亦有助推動車主安裝電動車充電器，如政府去年底推出的20億元資助計劃，正是協助現有私人住宅樓宇停車場加裝電動車充電基礎設施。

他預料，隨着各車廠的電動車款百花齊放，充電器的選擇亦會增加。但他同時指出，不少車主並未重視充電器的保養。他建議，車主應為充電器每年定期檢查，以免因日久失修而無法使用。

記者：楊匡然