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周杰倫fb關注受虐兒童　網民用新emoji隔空回應

科技 13:20 2020/05/12

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周杰倫昨（11日）就在Facebook為台灣家扶基金會發聲，一眾網民立刻利用Facebook最新推出「齊心協力」隱藏表情符號，手抱愛心Emoji回應周杰倫。

周杰倫在社交平台發布文章時，總會吸引不少粉絲留言讚好。但有沒有發現社交平台Facebook近日新增全新功能，不單可以對周杰倫的文章留言讚好，更可以隔空向周杰倫發出手抱愛心示愛呢！

>>>木村拓哉也進軍IG　不足一日吸近百萬Followers

>>>Facebook網頁新設計　全球開放Dark Mode界面

周杰倫昨（11日）就在Facebook為台灣家扶基金會發聲，關注受虐兒童，立刻引起一眾網民關注。而與台灣相隔700多公里外的香港粉絲，更立刻利用Facebook最新推出「齊心協力」隱藏表情符號，手抱愛心Emoji回應周杰倫。

超過5000名網民向周杰倫發出手抱愛心Emoji回應。（周杰倫Facebook截圖）

想向偶像示愛的讀者們，又懂得使用手抱愛心Emoji嗎？用法相當簡單，只要你輕輕按下「讚好」功能時，Facebook就會彈出一系列的Emoji選項，當中包括手抱愛心Emoji。當你選取手抱愛心Emoji後，Facebook就會彈出提醒，表示全新的Emoji是讓世界不同角落的人能互相送上一點支持和鼓勵；即使相隔兩地，大家心在一起。

Facebook彈出提醒，表示全新的Emoji是讓世界不同角落的人能互相送上一點支持和鼓勵；即使相隔兩地，大家心在一起。（Facebook截圖）

除了在Facebook上使用外，Facebook Messenger亦新增相關功能。只要將Messenger更新到v262.0以上版本後，就會出現隱藏的紫色愛心Emoji。若想在Messenger使用更多貼圖，只須在留言框中的貼圖區，點擊右上方的「+」＞開啟貼圖商店，搜尋「齊心協力」並下載即可使用。

>>>Instagram陸續開放網頁版訊息收發功能

責任編輯：曾曉汶

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