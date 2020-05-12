【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉

上一篇文章
【限聚令放寬】電影院銷售回升 百老匯：疫情一度重挫8成生意額
海洋公園因新冠肺炎疫情停業逾3個月，港府擬撥款54億元救亡，否則海洋公園將於6月底面臨倒閉危機。其實早於疫情前，海洋公園自2015/16財政年度起，已連續4年錄得虧損，過去一個年度虧損擴大超過一倍至5.573億元。為什麼逾40年歷史的海洋公園，會落得如此景況？
原因一：入場人次減少 旅行團客續跌
2014/15財政年度錄得740萬入場人次，及至2018/19財政年度跌至570萬入場人次。海洋公園在2018/19財政年度業績報告中提到，在追求個人化旅遊體驗的全球大趨勢下，旅行團遊人入場人次持續下調，抵銷了本地遊人及自由行旅客的增長。
原因二：持續虧損 仍投資新基建
海洋公園於今年1月中，仍宣布百億新計劃，於2023/24年度開始，至2026/27年度新增20個新景點，並將公園劃為7大主題區，同時擬興建一個1萬呎的教育中心。
今年1月10日推出的全新夜間娛樂活動「光影盛夜」，海洋公園演藝節目總監歐陽綺華透露，活動斥9位數字打造，而單計從德國運抵的光雕投影屏幕，已佔7位數字。
2019年斥資約7位數，加推以太空探索為題的VR跳樓機。
2018年聖誕推廣費達至少8位數字。
原因三：超強颱風破壞 維修開支大增
海洋公園又指，超強颱風山竹破壞不少公園設施，導致維修保養開支大增， 還有新基建和新設施折舊涉及的種種開支，導致公園錄得淨虧損。
|海洋公園過去5年業績
|財政年度
|入場人次(萬)
|整體盈虧(元)
|2018/19
|570
|－5億5730萬
|2017/18
|580
|－2億3650萬
|2016/17
|580
|－2億3440萬
|2015/16
|600
|－2億4110萬
|2014/15
|740
|＋4520萬
責任編輯：朱悅瀅