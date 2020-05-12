【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉

▲ 其實早於疫情前，海洋公園自2015/16財政年度起，已連續4年錄得虧損，為什麼逾40年歷史的海洋公園，會落得如此景況？（資料圖片）

海洋公園因新冠肺炎疫情停業逾3個月，港府擬撥款54億元救亡，否則海洋公園將於6月底面臨倒閉危機。其實早於疫情前，海洋公園自2015/16財政年度起，已連續4年錄得虧損，過去一個年度虧損擴大超過一倍至5.573億元。為什麼逾40年歷史的海洋公園，會落得如此景況？

原因一：入場人次減少 旅行團客續跌

2014/15財政年度錄得740萬入場人次，及至2018/19財政年度跌至570萬入場人次。海洋公園在2018/19財政年度業績報告中提到，在追求個人化旅遊體驗的全球大趨勢下，旅行團遊人入場人次持續下調，抵銷了本地遊人及自由行旅客的增長。

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原因二：持續虧損 仍投資新基建

海洋公園於今年1月中，仍宣布百億新計劃，於2023/24年度開始，至2026/27年度新增20個新景點，並將公園劃為7大主題區，同時擬興建一個1萬呎的教育中心。

今年1月10日推出的全新夜間娛樂活動「光影盛夜」，海洋公園演藝節目總監歐陽綺華透露，活動斥9位數字打造，而單計從德國運抵的光雕投影屏幕，已佔7位數字。

2019年斥資約7位數，加推以太空探索為題的VR跳樓機。

2018年聖誕推廣費達至少8位數字。

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海洋公園斥資約7位數 加推VR跳樓機

海洋公園聖誕推廣費達8位數

原因三：超強颱風破壞 維修開支大增

海洋公園又指，超強颱風山竹破壞不少公園設施，導致維修保養開支大增， 還有新基建和新設施折舊涉及的種種開支，導致公園錄得淨虧損。

海洋公園過去5年業績 財政年度 入場人次(萬) 整體盈虧(元) 2018/19 570 －5億5730萬 2017/18 580 －2億3650萬 2016/17 580 －2億3440萬 2015/16 600 －2億4110萬 2014/15 740 ＋4520萬

責任編輯：朱悅瀅