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TikTok4月營收全球稱冠 按年大增10倍至6億元

金融經濟 13:00 2020/05/12

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字節跳動旗下短視頻分享平台TikTok全球大熱，4月維持強勢，營收按年大升10倍至6億元，在全球稱冠。

字節跳動（ByteDance）旗下短視頻分享平台「抖音」（海外版TikTok）在全球大熱，4月續維持強勢表現。據市場調研機構Sensor Tower數據，TikTok4月全球收入達到7800萬美元（約6億港元），按年大增10倍，在全球非遊戲類應用當中登頂，當中86.6%的收入來自中國，8.2%來自美國。

事實上據Sensor Tower上周公佈，TikTok在全球備受追捧，全球下載量已經突破20億次。

Youtube的4月營收則僅次TikTok，達7600萬美元（約5.9億港元），第三至第五位則分別為交友軟件Tinder、串流平台Disney+和騰訊視頻。

另一調研機構App Annie發佈的數據則顯示，若以下載量排名，TikTok依然在全球居首，視訊會議應用Zoom、社交應用Facebook分列第二、三名。

值得注意是，Sensor Tower及App Annie預測數據均來自App Store及Google Play，並不包含中國第三方Android商店收入。

相關文章：

【TikTok】TikTok獲Instagram網紅及千禧一代追捧　全球下載量突破20億次

抖音在全球有幾Hit？蘋果也創建TikTok賬戶

編輯：陳健婷

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