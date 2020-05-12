【Zoom安全疑雲】美國聯邦貿易委員會：已著手調查Zoom

▲ FTC主席Joseph Simons昨（11日）日前公開表示，該委員會正在調查針對Zoom的投訴。

視像平台Zoom的安全爭議戰火愈演愈烈，該企早前更承認將部分客戶數據分流至中國處理，令國外用家對使用Zoom感到擔憂，引發美國多間學校及機構迅速停用。美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）主席日前公開表示，該委員會正在調查針對Zoom的投訴。

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FTC主席Joseph Simons昨（11日）與眾議院能源和商業委員會的下屬委員會，召開電視視像會議，來自加州的眾議院議員Jerry McNerney，聯合其他議員對Zoom提出投訴，直斥Zoom的營運透明度低，該平台更可從註冊和非註冊用戶中收取信息資料，以及可將用戶的視像對話內容儲存於雲端，對此感到相當擔憂。

Simons其後表示，將認真對待投訴。並強調FTC已經著手調查，不過不能確定能否查到不法行為。

而事實上，Zoom早前亦在醜聞爆發後，為數據安全政策更新，主要包括讓Zoom付費用戶自行選擇數據傳送中心；免費用戶則會被鎖定在系統預設的區域，並強調中國內地以外的免費用戶，會議資料將不會透過中國內地區域的數據中心傳送。

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責任編輯：曾曉汶