【科技抗疫】本地科企研實時監測系統　指環獲醫管局美醫院試用

▲ 倍靈科技行政總裁梁立慧分享，於上月研發實時監測系統並加入穿戴式裝置，偵測體溫、血氧濃度、心率脈搏變化異常人士，助醫護篩查新冠病毒患者。

本港新冠肺炎疫情趨緩，惟「復陽」個案日前增至11宗。為幫助篩查新冠病毒患者，本地初創公司倍靈科技（Belun Technology）上月研發倍靈指環實時監測系統，即時偵測體溫、血含氧量、心率脈搏變化異常人士。行政總裁梁立慧表示，新系統裝置日前已於醫管局及美國醫院試用，預計最快6月正式推出，冀應用在醫院及家居檢疫。

體溫血氧脈搏 實時監測

該團隊在4月初開始，花約兩星期、共100萬元資金研發實時監測系統，並加入體溫感應器在其2018年已推出的穿戴式裝置「倍靈指環」上，作延伸應用版。

▲ 是次研發的「倍靈指環」延伸應用版，包括（左起）數據傳輸器、原本用作測量血氧濃度及心率脈搏的指環，以及體溫感應器。

倍靈指環為檢測睡眠質素的醫療級穿戴式裝置，能測量血含氧量及心率脈搏，並已獲美國FDA（美國食品藥品監督管理局）認證。而延伸應用版本就新增數據傳輸器及體溫感應器，她指出：

是次研發就採用窄頻物聯網（NB-IoT）技術、雲端系統分析處理，並以4G網絡連接傳輸數據，讓醫護或檢測人員即時篩查並跟進情況異常人士，提高防疫效率。

世界衞生組織（WHO）報告指出，血含氧量是新冠病毒的重要指標之一，若在無氧氣設備輔助下，青少年或成人血含氧量低於93%或兒童血含氧量低於90%，就建議立即治療。

上月初有過往合作並正使用其指環的美國醫院聯繫，尋求加入實時監測系統，助加快篩查。團隊在4月中成功研製了30套延伸應用版指環，並於美國克利夫蘭的醫院，以及由伊利諾伊州、科羅拉多州的IT工程師進行測試；香港醫管局則有十多名醫護人員進行測試。

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▲ 另明白用戶關注個人資料私隱安全，她指該系統僅顯示每部指環設備的編號，以及由醫護或檢測人員在系統中加入檢測人士的床號或特定編號作辨識，所以該公司將無法取得用戶的個人資料。

▲ 醫護人員可透過系統網頁，於不同品牌手機及電腦上全天候監測，並可自行設定警報通知的指標。

測試後，她表示會改良數據傳輸器的體積，將其厚度減半，並加入呼吸率監測功能。目前已進入投產，預期首批產量為2千至5千套，冀最快6月初，可於本地醫院、家居檢疫，以及美國醫院應用。她指：

由於本地陸續有出現復陽個案，所以亦希望指環可應用在已出院人士身上，協助監測情況。

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體溫感應器貼腋下 更準確

該指環目前設有6個尺寸，適合高小以上兒童、青少年及成人使用。其體溫感應器可貼在腋下，使用者穿戴後可以正常活動，她表示，此方法亦比使用體溫計及熱成像設備更準確。

▲ 她另解釋，目前該數據傳輸器內置4G SIM卡，並會以綠、藍色燈，分別顯示感測器、網絡的連接狀態。若顏色燈處於閃爍狀態，表示正在連接或連接不良。

此外，本港5G在上月正式開通，她又指，未來擬應用5G，以加快產品及系統研發，改善裝置的用電量及數據傳送方式。

記者：張寶燕