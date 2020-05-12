【科技抗疫】本地科企研實時監測系統　指環獲醫管局美醫院試用

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本港新冠肺炎疫情趨緩，惟「復陽」個案日前增至11宗。為幫助篩查新冠病毒患者，本地初創公司倍靈科技（Belun Technology）上月研發倍靈指環實時監測系統，即時偵測體溫、血含氧量、心率脈搏變化異常人士。行政總裁梁立慧表示，新系統裝置日前已於醫管局及美國醫院試用，預計最快6月正式推出，冀應用在醫院及家居檢疫。
體溫血氧脈搏 實時監測
該團隊在4月初開始，花約兩星期、共100萬元資金研發實時監測系統，並加入體溫感應器在其2018年已推出的穿戴式裝置「倍靈指環」上，作延伸應用版。
倍靈指環為檢測睡眠質素的醫療級穿戴式裝置，能測量血含氧量及心率脈搏，並已獲美國FDA（美國食品藥品監督管理局）認證。而延伸應用版本就新增數據傳輸器及體溫感應器，她指出：
是次研發就採用窄頻物聯網（NB-IoT）技術、雲端系統分析處理，並以4G網絡連接傳輸數據，讓醫護或檢測人員即時篩查並跟進情況異常人士，提高防疫效率。
世界衞生組織（WHO）報告指出，血含氧量是新冠病毒的重要指標之一，若在無氧氣設備輔助下，青少年或成人血含氧量低於93%或兒童血含氧量低於90%，就建議立即治療。
上月初有過往合作並正使用其指環的美國醫院聯繫，尋求加入實時監測系統，助加快篩查。團隊在4月中成功研製了30套延伸應用版指環，並於美國克利夫蘭的醫院，以及由伊利諾伊州、科羅拉多州的IT工程師進行測試；香港醫管局則有十多名醫護人員進行測試。
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測試後，她表示會改良數據傳輸器的體積，將其厚度減半，並加入呼吸率監測功能。目前已進入投產，預期首批產量為2千至5千套，冀最快6月初，可於本地醫院、家居檢疫，以及美國醫院應用。她指：
由於本地陸續有出現復陽個案，所以亦希望指環可應用在已出院人士身上，協助監測情況。
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體溫感應器貼腋下 更準確
該指環目前設有6個尺寸，適合高小以上兒童、青少年及成人使用。其體溫感應器可貼在腋下，使用者穿戴後可以正常活動，她表示，此方法亦比使用體溫計及熱成像設備更準確。
此外，本港5G在上月正式開通，她又指，未來擬應用5G，以加快產品及系統研發，改善裝置的用電量及數據傳送方式。
記者：張寶燕