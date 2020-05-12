【新股IPO】生科股IPO熱潮浪接浪 揭必炒之謎（訂戶專戶） 金融經濟 13:29 2020/05/12 分享： 近日接連招股的生物科技股IPO，成功延續生科股爆炒熱潮，引來更多散戶資金蜂湧入市追捧，並一再擦新今年新股凍結資金紀錄。原來近日上市的生科股，都在承銷團精心設計下植入了多項必勝元素，令生科股IPO的爆炒新話短綫有望持續。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 無限QE 抗通脹成投資新主題有理?（訂戶專享） 2020/05/11 無限QE 抗通脹成投資新主題有理?（訂戶專享） 【美息動向】負利率殺埋身 散戶保本增值難上難（訂戶專享） 2020/05/08 【美息動向】負利率殺埋身 散戶保本增值難上難（訂戶專享） 【李小加退任】港交所今成最弱藍籌 股東為何不捨李小加?（訂戶專享） 2020/05/07 【李小加退任】港交所今成最弱藍籌 股東為何不捨李小加?（訂戶專享） 大行轉軚看升股票 為何不怕反彈無疾而終（訂戶專享） 2020/05/07 大行轉軚看升股票 為何不怕反彈無疾而終（訂戶專享） 新經濟股兩年飛起 增長動力有餘未盡（訂戶專享） 2020/05/06 新經濟股兩年飛起 增長動力有餘未盡（訂戶專享） 生物科技 醫療行業 配股 IPO 孖展 生物科技股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入