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【新股IPO】生科股IPO熱潮浪接浪 揭必炒之謎（訂戶專戶）

金融經濟 13:29 2020/05/12

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近日接連招股的生物科技股IPO，成功延續生科股爆炒熱潮，引來更多散戶資金蜂湧入市追捧，並一再擦新今年新股凍結資金紀錄。原來近日上市的生科股，都在承銷團精心設計下植入了多項必勝元素，令生科股IPO的爆炒新話短綫有望持續。

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欄名 : 交易講場

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