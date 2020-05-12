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【美國疫情】Tesla工廠違令復工 馬斯：要拉就拉我

環球社會熱點 12:53 2020/05/12

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【美國疫情】Tesla工廠違令復工 馬斯：要拉就拉我

美國疫情持續，多地開始陸續解封，但仍有些地區尚未復工，美國電動車生產商Tesla（美︰TSLA）位於加州的工廠，則違反當地政府禁令開始復工。Tesla行政總裁馬斯（Elon Musk）更豪言：「如果有人要被捕，就只拘捕我吧。」

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馬斯周一在社交平台Twitter宣布：

「Tesla位於阿拉米達縣的工廠，今日會違反當地規定開始復工。我會與所有人站在同一陣線。如果有人要被捕，我會說就只拘捕我吧。」

（Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.）

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該工廠自3月23日起關閉，以響應加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）發出的居家令。Tesla多次希望當地政府豁免該工廠，讓工廠可早日復工。

紐瑟姆上周宣布容許部份工廠復工，但阿拉米達的官員指，該縣仍維持防疫限制措施，未批准Tesla恢復生産，更指違法者會處以罰款或監禁。

馬斯威脅Tesla搬離加州 不滿地方政府拒重開車廠

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此讓馬斯氣得在Twitter發文，揚言會控告阿拉梅達縣政府，又指會將總部及未來業務都撤出加州。

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責任編輯：林嘉莉

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