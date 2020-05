▲ 【美國疫情】Tesla工廠違令復工 馬斯:要拉就拉我

美國疫情持續,多地開始陸續解封,但仍有些地區尚未復工,美國電動車生產商Tesla(美︰TSLA)位於加州的工廠,則違反當地政府禁令開始復工。Tesla行政總裁馬斯(Elon Musk)更豪言:「如果有人要被捕,就只拘捕我吧。」

馬斯周一在社交平台Twitter宣布:

「Tesla位於阿拉米達縣的工廠,今日會違反當地規定開始復工。我會與所有人站在同一陣線。如果有人要被捕,我會說就只拘捕我吧。」

(Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.)

該工廠自3月23日起關閉,以響應加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)發出的居家令。Tesla多次希望當地政府豁免該工廠,讓工廠可早日復工。

紐瑟姆上周宣布容許部份工廠復工,但阿拉米達的官員指,該縣仍維持防疫限制措施,未批准Tesla恢復生産,更指違法者會處以罰款或監禁。

此讓馬斯氣得在Twitter發文,揚言會控告阿拉梅達縣政府,又指會將總部及未來業務都撤出加州。

