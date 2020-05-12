  • 29°C
香港時間 : 2020512日 (二) 14:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

大摩︰股市反彈未必持續 前景仍須僅慎

金融經濟 12:52 2020/05/12

分享：

大摩仍看好中國市場，仍為其表現優於其他新興市場。

摩根士丹利在最新報告中指出，目前全球經濟料陷入二戰後最嚴重的衰退，雖然在各國救市措施下，以及疫苗有可能出現，下半年或明年經濟有機會出現強勁反彈，惟該行仍對前景審慎。該行認為，股市有機會再度下跌，尤其是除了資訊科技以外的行業。

郭強盛：中日長期增長動力完好無缺

多次準確預測大市轉向的摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛（Jonathan Garner）表示，資金在4月底的流出量增加，新興市場在6月至10月期間季節性表現一般較差。該行認為，目前股市的估值水平偏高，近期反彈勢頭未必能夠維持。

報告又提到，中國及日本市場表現繼續優於其他新興市場，儘管這兩大市場仍有個別風險，但長期增長動力仍然完好無缺。中國市場正向高收入階層過渡，另外亦較其他新興市有政府有較強的資本，並且側重新經濟發展。該行建議投資A股而非ADR。

該行目對今年底恒指目標價為23500點，較現價仍有3%左右的下跌空間；國指目標為9280點，較現價仍有5.5%下跌空間。A股方面，滬深300指數目標為3870點，較現價有1.8%下跌空間。

相關文章︰【新股IPO】德勤：中概股回歸港股步伐快　最快一季內完成上市前準備工作

【資金流向】環球股票基金單周走資1236億元　3月大跌市以來最勁！

恒生中國企業指數 滬深300指數 恒生指數 新經濟 ADR 中國市場 日本市場 A股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【國泰危機】國泰將與機師商討危機下安排　「盡可能保留工作」
【國泰危機】國泰將與機師商討危機下安排　「盡可能保留工作」
【定期存款】港元短存加息壓力驟增 迎集資王京東港第二上市
【定期存款】港元短存加息壓力驟增 迎集資王京東港第二上市
【恒指夜期】姆欽料經濟夏季改善　納指倒升0.8%恒指夜期收市跌167點（不斷更新）
【恒指夜期】姆欽料經濟夏季改善　納指倒升0.8%恒指夜期收市跌167點（不斷更新）
【定期存款】美元定存息最高9厘　退休族宜緊抓特惠息
【定期存款】美元定存息最高9厘　退休族宜緊抓特惠息
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）