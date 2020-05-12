大摩︰股市反彈未必持續 前景仍須僅慎

▲ 大摩仍看好中國市場，仍為其表現優於其他新興市場。

摩根士丹利在最新報告中指出，目前全球經濟料陷入二戰後最嚴重的衰退，雖然在各國救市措施下，以及疫苗有可能出現，下半年或明年經濟有機會出現強勁反彈，惟該行仍對前景審慎。該行認為，股市有機會再度下跌，尤其是除了資訊科技以外的行業。

郭強盛：中日長期增長動力完好無缺

多次準確預測大市轉向的摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛（Jonathan Garner）表示，資金在4月底的流出量增加，新興市場在6月至10月期間季節性表現一般較差。該行認為，目前股市的估值水平偏高，近期反彈勢頭未必能夠維持。

報告又提到，中國及日本市場表現繼續優於其他新興市場，儘管這兩大市場仍有個別風險，但長期增長動力仍然完好無缺。中國市場正向高收入階層過渡，另外亦較其他新興市有政府有較強的資本，並且側重新經濟發展。該行建議投資A股而非ADR。

該行目對今年底恒指目標價為23500點，較現價仍有3%左右的下跌空間；國指目標為9280點，較現價仍有5.5%下跌空間。A股方面，滬深300指數目標為3870點，較現價有1.8%下跌空間。

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