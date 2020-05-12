  • 29°C
香港時間 : 2020512日 (二) 14:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【俄羅斯疫情】確診全球第4高超意大利 仍宣布解封

環球社會熱點 12:45 2020/05/12

分享：

俄羅斯超過22萬人確診，成爲全球確診第4高的國家，但俄羅斯總統普京仍宣布逐步解封。

歐洲多國的新冠肺炎疫情已捱過高峰，但俄羅斯的確診數字仍不斷攀升，過去一日再增過萬人確診，累計超過22萬人確診，已超越歐洲最早爆發疫情的意大利，成爲全球第4高，僅次於美國、西班牙及英國。但俄羅斯總統普京仍宣布，自周二（12日）起逐步解除封鎖措施。

【美國疫情】白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通

【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招

路透社報道，俄羅斯再增11,656宗確診病例，全國累計增至221,344人確診，超越了意大利的219,814宗病例，成爲全球確診第4高的國家。俄羅斯再增94名患者死亡，新冠肺炎死亡人數達2,009。

俄羅斯於本月1日有114,431人確診，但自本月3日起每日增超過1萬宗病例，周一（11日）已增至超過22萬人確診，不足半月内幾乎增1倍。另外，俄羅斯目前有179,534宗活躍病例（未痊愈病例），佔整體確診病例超過80%，反映俄羅斯疫情仍處於高峰。

國家疫情最新數據一覽
國家 累計確診病例 死亡病例
美國 1,385,834 81,795
西班牙 268,143 26,744
英國 223,060 32,065
俄羅斯 221,344 2,009
意大利 219,814 30,739
資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月12日中午12時30分

【日本疫情】日媒：多地或提前解禁 不包東京、大阪

全球第二老航空公司破產 不敵疫情收入大減8成

但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表全國電視講話，指由周二起會開始逐步解除限制措施。普京強調會分階段逐步解封，全國各地會因應地區情況來調整措施，例如首都莫斯科會維持封城措施至5月31日。

普京又表示，目前俄羅斯仍禁止大規模的公眾活動，65歲以上的民眾也要繼續逗留在家。但俄羅斯的建造業及農業等遭疫情重創的行業，則獲准復工復產。

南韓梨泰院夜店群組94人確診 政府安排訪客匿名檢測

【英國疫情】7月前冇得出街剪髮 髮廊、餐廳最快7月重開

普京又表示，俄羅斯的失業數字在一個月内大增1倍，增至140萬人失業。他表示會致力阻止失業率上升的情況，及公布針對企業及要供養子女的家庭的新支援措施。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國疫情】白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通
今日
【美國疫情】白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通
【日本疫情】日媒：多地或提前解禁 不包東京、大阪
今日
【日本疫情】日媒：多地或提前解禁 不包東京、大阪
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
今日
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
【美股收市】多地解封喜憂參半 道指跌109點 納指6連升
今日
【美股收市】多地解封喜憂參半 道指跌109點 納指6連升
【疫情焦點】全球確診破423萬宗 世衞：多國重啟經濟後疫情反彈
今日
【疫情焦點】全球確診破423萬宗 世衞：多國重啟經濟後疫情反彈
傳染病 疫情 普京 歐洲 莫斯科 俄羅斯 全球大流行 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【美國疫情】Tesla工廠違令復工 馬斯：要拉就拉我

下一篇文章

【海洋公園命運？】德國動物園列死亡清單 動物食同伴求生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
國泰疫情下傳重組 全球機票恐愈來愈貴
國泰疫情下傳重組 全球機票恐愈來愈貴
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【美國疫情分佈圖】逼近8萬死 彭斯拒自我隔離
【美國疫情分佈圖】逼近8萬死 彭斯拒自我隔離
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間13:00）