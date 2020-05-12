【俄羅斯疫情】確診全球第4高超意大利 仍宣布解封

▲ 俄羅斯超過22萬人確診，成爲全球確診第4高的國家，但俄羅斯總統普京仍宣布逐步解封。

歐洲多國的新冠肺炎疫情已捱過高峰，但俄羅斯的確診數字仍不斷攀升，過去一日再增過萬人確診，累計超過22萬人確診，已超越歐洲最早爆發疫情的意大利，成爲全球第4高，僅次於美國、西班牙及英國。但俄羅斯總統普京仍宣布，自周二（12日）起逐步解除封鎖措施。

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路透社報道，俄羅斯再增11,656宗確診病例，全國累計增至221,344人確診，超越了意大利的219,814宗病例，成爲全球確診第4高的國家。俄羅斯再增94名患者死亡，新冠肺炎死亡人數達2,009。

俄羅斯於本月1日有114,431人確診，但自本月3日起每日增超過1萬宗病例，周一（11日）已增至超過22萬人確診，不足半月内幾乎增1倍。另外，俄羅斯目前有179,534宗活躍病例（未痊愈病例），佔整體確診病例超過80%，反映俄羅斯疫情仍處於高峰。

國家疫情最新數據一覽 國家 累計確診病例 死亡病例 美國 1,385,834 81,795 西班牙 268,143 26,744 英國 223,060 32,065 俄羅斯 221,344 2,009 意大利 219,814 30,739 資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月12日中午12時30分

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但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表全國電視講話，指由周二起會開始逐步解除限制措施。普京強調會分階段逐步解封，全國各地會因應地區情況來調整措施，例如首都莫斯科會維持封城措施至5月31日。

普京又表示，目前俄羅斯仍禁止大規模的公眾活動，65歲以上的民眾也要繼續逗留在家。但俄羅斯的建造業及農業等遭疫情重創的行業，則獲准復工復產。

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普京又表示，俄羅斯的失業數字在一個月内大增1倍，增至140萬人失業。他表示會致力阻止失業率上升的情況，及公布針對企業及要供養子女的家庭的新支援措施。

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責任編輯：鄭錦玲