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【新冠肺炎】網絡保安指數按年跌　肺炎相關釣魚電郵肆虐

科技 12:39 2020/05/12

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最新公布的「SSH 香港企業網絡保安準備指數 2020」調查結果顯示，今年綜合企業網絡保安準備指數為46.9分（最高 100），較去年微跌2.4分，反映香港企業或因優先將資源用於應對目前艱難的營商環境，令網絡保安準備比去年略為減少。

新冠肺炎肆虐，除了衝擊實體社會與經濟，更對網絡世界帶來衝擊。今日香港生產力促進局（生產力局）公布最新的「SSH 香港企業網絡保安準備指數 2020」調查結果。報告顯示今年綜合企業網絡保安準備指數為46.9分（最高 100），較去年微跌2.4分，反映香港企業或因優先將資源用於應對目前艱難的營商環境，令網絡保安準備比去年略為減少。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，綜合指數由四個範疇組成，包括「保安風險評估」、「技術控制」、「流程控制」和「人員意識培訓」，所有分項指數皆錄得跌幅，但「技術控制」仍然表現最好，有60.1。

「但『建立人員意識』一項則跌至26.9分，流程控制方面得分亦只有24分，兩項目都有待加強。」黎少斌建議，企業應定期培訓員工。「如定期進行網絡演習監控進度，利用各種免費平台加強安全意識，參加HKCERT研討會，或參與Cybersec Infohub，與同業交流資訊，建立聯合防禦。」而在行業分類方面，金融服務業得分62.9，在網絡保安準備方面做得最好，達「管理」級別，其他行業類別的得分介乎40.9至51.9，在「基本」級別的範圍內 。

疫情下釣魚電郵攻擊數字大升6倍

SSH Communications Security亞太區副總裁何思聰表示，由於疫情，企業員工在家工作，但使用的電腦系統以及視像會議軟件，例如Zoom，皆有機會存在漏洞，讓黑客有機可乘。「數據反映，新冠肺炎出現後，釣魚電郵攻擊數字大升6倍。」黎少斌亦表示，疫情相關的釣魚電郵開始普遍。

例如電郵會假冒由公司人力資源部門發出，並有各種健康資訊，引誘員工按入連結。

黎建議，員工必須更新視像會議工具軟件至最新版本。「檢查補丁是否做齊，當召開會議時，是否設置好密碼或其他認證方法，確保只有特定人員才能進入，而公司機密資料，亦要考慮是否在虛擬會議室分享，還是事後再用保密渠道分享。」另外，企業亦要做好遙距系統認證。

>＞＞紐約市西奈山醫院使用Google Nest　實時監測新冠肺炎患者

何思聰指出，由於現時各種系統都需要憑證，如雙重或多重認證，再輸入密碼進入，但憑證只會愈來愈多。「未來企業或要考慮使用『無憑證特權存取管理』，所有憑證都只能使用一次，亦確保憑證不會洩漏。」

何補充，坊間已有類似方案的雲端服務可以使用，企業可以考慮轉用。「坊間近2至3年開始有該技術方案出現，企業可以考慮雲端方案是否適合公司，而從檢視到配置，所需時間及成本都不高。」

記者：李彥煒

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