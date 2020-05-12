【海洋公園救亡】海洋公園身份特殊 只能靠撥款不能集資

▲ 海洋公園業績連續4年出現虧蝕，截至去年6月30日止財政年度錄得淨虧損5.57億元，較過去一個財政年度虧損增加1倍。

海洋公園倒閉的危機迫在眉睫，政府尋求立法會財委會通過54億元注資方案。究竟除了政府撥款救亡，被海洋公園副主席劉鳴煒指為香港人集體回憶的海洋公園，能否發新股引入新股東，自行融資自己救？

海洋公園由自香港賽馬會興建，並獲政府以象徵式地價批撥土地，經過4年半時間，海洋公園於1977年正式啟用。在1982至1984年間，賽馬會再撥款興建第二期發展工程，先後興建水上樂園、登山電梯等設施。

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1987年7月1日，政府通過《海洋公園公司條例》(第388章)，海洋公園不再屬於賽馬會的附屬機構，正式成為一個法定機構。現時海洋公園董事局由不少於7名成員(執行或非執行)組成，該等成員由行政長官委任。

海洋公園連蝕4年 今年料難扭虧

海洋公園業績連續4年出現虧蝕，截至去年6月30日止財政年度錄得淨虧損5.57億元，較過去一個財政年度虧損增加1倍。面對社會運動自去年7月起升溫，訪港旅客大跌，加上今年初因疫情衝擊而關閉，海洋公園連蝕5年，可謂是市場預期之內的事。

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由於海洋公園是法定機構，財政來源只有兩類，第一為按商業原則運作，自負盈虧，第二是獲政府撥款資助。

面對連年虧損，海洋公園卻因其法定機構的「身份」，不能向外發新股集資，若未能獲得立法會的54億元撥款，倒閉可能是「唯一的出路」。

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超過7500隻動物福祉將受損

根據政府向立法會提交的文件，海洋公園現時聘請約2000名員工。截至今年2月底，海洋公園飼養的動物數目超過7500隻，由於香港並沒有其他動物機構有能力或資源照顧如此眾多的動物，海洋公園一旦倒閉，「這些動物的福祉將會受損」。

海洋公園主席孔令成早前稱，海洋公園每月固定開支1.4億元，海洋公園閉園至今，未有收入、已支出約7億元。