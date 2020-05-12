【美股分析】高盛料標普500指數未來3個月跌近兩成

▲ 高盛預料未來3個月標普500指數可能下跌18%至2,400點，然後在年底反彈至3,000點。

新冠肺炎重創環球經濟，但股市照升。不過，高盛預料， 未來3個月標普500指數可能下跌近兩成，又指投資者忽略了6大風險。高盛首席美股策略師David Kostin發布報告指，預料未來3個月標普500指數可能下跌18%至2,400點，然後在年底反彈至3,000點。

高盛指，股市自3月底反彈，主要因為投資者「害怕錯過」。自熊市低點以來，多數共同基金的表現都不佳，多空對沖基金和宏觀對沖基金的整體回報率均為個位數，投資者可能面臨追漲壓力。 然而，大部分投資者都尚未能利用標普500指數反彈31%的機會獲利套現。

投資者忽略6大風險

高盛又指，該行的信心指數自3月中旬以來幾乎沒有改善，對於反彈是否會繼續，存在大量的懷疑。該行指出，在過去幾週新冠肺炎大流行中，財政和貨幣政策的支持美國經濟成功地避免了金融危機，但要恢復經濟正常狀態還有很長一段路 。高盛警告投資者忽略6大風險，分別是紐約以外感染率上升、重啟經濟需時、壞賬問題、企業削減派息、2020年大選及國際關係緊張。

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編輯：吳敏芳