【美股真反彈？】高盛：追逐升勢危險　悲觀情緒將佔上風

美股表現反覆，以科技股為主的納指昨日報升71點，連升6日兼創今年以來最長升勢，反映盡管美國經濟深受疫情重挫，投資者更擔心的似乎是錯失入市良機。首席美國股票策略師David Kostin卻認為，悲觀情緒很快就會佔上風，指出美國政府過去幾周推出的財政和貨幣支持措施令美國避過金融危機，但經濟恢復正常仍是漫漫長路。

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David Kostin警告，到2020年將有50%的股票回購受到打擊，還可能面臨更高的企業稅和實際消費稅，標普500指數在8月前可能會跌至2400點，然後在年底前反彈至3000點。

他指出，標普500指數自3月中觸底後飆升3成3，但大量投資者未能從中獲利。自熊市低位出現以來，多隻基金的表現欠佳，對沖基金的整體回報率均為個位數。

投資者可能因害怕錯過入市時機，面臨追逐升勢的壓力，然而這卻十分危險。高盛的信心指數自3月中旬以來幾乎沒有改善，對於會否繼續反彈存在很大懷疑。

他又稱企業凍結的增長計劃和資本支出今年將下降27%，現時推動企業盈利的唯一利好因素是不斷擴大的聯邦赤字。Kostin預測標指的市盈率為19.5倍，為2002年以來的最高水平。在估值過高、明年盈利前景可預測的情況下，投資者謹慎入市相當合理。

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