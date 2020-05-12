【港滙強方】港美息差雖回落 套息交易短期收斂不停步

港元強勢，4月時港滙一再觸及7.75港元兌1美元的「強方兌換保證」，主要是套息活動推動。金管局連番接錢以穩定港滙，隨着港元資金池增大，有分析指套息交易將的空間將逐漸收窄。然而，只要港息維持顯著高於美息，相信息差仍會誘使套息交易持續。

於4月21日，港滙觸及7.75的「強方兌換保證」，金管局5年來首次接錢，4月份金管局曾6度共向市場注入約200億港元。連同減發外滙基票據，銀行體系結餘由4月21日的約540億元，大幅增加至目前的約940億元。

金管局總裁余偉文日前曾指出，近期港元滙率偏強，主要是由於市場套息活動及股票投資相關的港元需求均有所增加。

彭博有文章引述美銀預期，一旦香港的銀行體系結餘超過1,000億港元，融資壓力將減輕，港息將加速下降。美銀又指當套息交易完結後，或會促使港元一路跌向「弱方兌換保證」水平。

港美息差仍逾60點子 具套息交易誘因

不過，港元套息交易短期未必完全停止。雖然於金管局入市後，令港美1個月拆息息差由20年高位的100點子回落，惟目前港美息差仍有約60點子。據以往經驗，約40點子的息差已足夠套息交易有利可圖。盡管現時本港拆息回軟，惟市場炒作美國將步入負利率，美元拆息跌幅更大，現時美元1個月拆息跌穿0.2厘。預期港美息差短期不過大幅收窄，套息交易料仍會持續。

據以往經驗，但凡熱錢由入、金管局接錢，過程會經歷2至3輪接錢，歷時以月計，因而今次金管局僅6度共接200億元，預期短期仍有機會現第二輪接錢。今日港滙曾高見7.7504，非常接近「強方兌換保證」。

生科新股+中概股回流 推高港元需求

另外，股票市場對港元的需求，亦會推動港元強勢。港股新股市場正轉旺，近期生物科技新股成市場新貴，新股凍資推高港元需求。上周五截止招股的沛嘉醫療 （新上市編號：09996） 市傳獲逾超購1,100倍，凍結資金逾2,600億元，成今年新股「凍資王」。而今日開市招股的開拓藥業 （新上市編號：09939） ，預期反應同樣熱爆，有指多家券商已共預留約450億元孖展供認購。

另外，預期中概股回流潮陸續有來，有傳打頭陣的京東料於月底招股集資約265億元，還有網易等已遞表。中概股回流，相信新股認購潮亦會增加港元需求。

加上6、7月為港股派息高峰期，都會抽高對港元的港元需求。

相關文章：【港元強勢】派息高峰期+抽新股 股票錢需求推高港元

【新股IPO】生科新股沛嘉熱爆 原來暗藏爆炒方程式

責任編輯：錢家鋒

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：https：//bit.ly/2wGePSQ

外圍分析無間斷 立即訂閱送高達$480訂閱禮品： https：//bit.ly/3e81nrK