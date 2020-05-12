大新銀行全力支持「預先批核還息不本」計劃 紓緩企業貸款客戶現金流壓力

大新銀行有限公司（「本」）於4月23日宣佈，全力支持香港金融金融管理局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」向合資格業貸款客戶提供的「預先批核還息不」計劃，以便在2019新冠病毒疫情中進一步紓緩中小企業面對的現金流壓力，與中小企業客戶共渡時艱。

本行商業銀行、私人和零售銀行的所有現有企業貸款客戶（包括328營商理財客戶及按揭貸款客戶），如年度營業額在8億港元或以下及現時沒有逾期還款不多於30日（「合資格客戶資格客戶」），其所有貸款本金還款可獲延期，一般貸款（包括循環）的本金還款獲延期6個月，貿易融資貸款因應其短期性質，本金還款延期3個月。計劃不涵蓋銀團貸款及股票或其他金融資產融資貸款。

本行將於2020年5月1日前開始陸續通知合資格客戶合資格客戶有關計劃，客戶須於接獲通知14天内回覆本行，確認參與該計劃及接受貸款延期細節。

客戶如欲查詢詳情，可與相關的客戶係經理聯絡，或致電以下服務熱線查詢：

商業銀行/中小企客戶服務熱線： 2507 8122

328營商理財中小企貸款熱線： 2507 6288

零售銀行中小企按揭服務熱線： 2507 8008

汽車貸款中小企客戶服務熱線： 2598 6111

(資料由客戶提供)